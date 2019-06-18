بقدر ما شكل خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، فاجعة في قلوب مناصريه والمتعاطفين معه، إلا أنه أحيا الجدل القديم حول مستقبل البلاد وأذكى الصراع بين معارضي وداعمي الثورات في العالم العربي.

مصدر الصورة KHALED DESOUKI

هاشتاغات متنوعة

تصدر رحيل مرسي اهتمامات المستخدمين العرب، منذ أن ذاع خبر وفاته مساء الاثنين.

واستخدمت هاشتاغات تحمل اسم مرسي في ما يقارب 3 ملايين تغريدة في أقل من 20 ساعة.

وكان أبرز الهاشتاغات وأكثرها انتشارا هو هاشتاغ #محمد_مرسي الذي ظهر في حوالي مليون تغريدة.

صاحب الجدل فترة حكم مرسي واستمر حتى بعد وفاته وهذا ما ظهر جليا في الهاشتاغات والتغريدات التي انقسمت حول ملابسات وفاته.

فقد اشتد السجال بين أنصار مرسي ومؤيدي السيسي عبر هاشتاغي #السيسي_هوا_الرييس و الرييس_الشرعي.

فمن المغردين من طالب بفتح تحقيق دولي في ظروف وفاته ووصفها بـ الاغتيال الطبي" في حين سخر آخرون من المشككين في البيان الحكومي.

"صادمة لكنها متوقعة"

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات رثاء وتعاز لعائلة مرسي من شخصيات عربية ودولية بارزة.

كما شارك سياسيون ومثقفون مصريون بمختلف توجهاتهم السياسية في تأبينه.

ومن بين الأسماء التي نعت مرسي المحامي المعارض خالد علي والكاتب المصري علاء الأسواني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlaaAswany صحة السجين وحقوقه الإنسانية والقانونية مسؤولية الدولة .طبقا لتقارير عديدة فإن الإهمال الطبي للمعتقلين في مصر يصل إلى درجة القتل العمد. توفي معتقلون كثيرون لأنهم لم يتلقوا حقهم في العلاج .اليوم توفي د.مرسي وفي الطريق عبد المنعم أبو الفتوح وحازم عبد العظيم. رحم الله د.مرسي وغفر له — علاء الأسواني (@AlaaAswany) ١٧ يونيو ٢٠١٩

وأطلق المغرد مثنى عبود لقب "شهيد الديمقراطية" على مرسي في حين نعاه المدون الفلسطيني رضوان الأخرس وأثنى على "مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية".

ورغم أن خبر موت مرسي أحدث صدمة بين محبيه، إلا أنهم اعتبروها نهاية حتمية في "إشارة إلى ظروف السجن القاسية التي تعرض لها"، بحسب تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rdooan لم تعرف غزة منذ سنوات طويلة حرية في التنقل لأهلها وانفراجة في أوضاعها كالتي عرفتها في عهد الرئيس الشهيد #محمد_مرسي حين فتح معبر رفح بشكل دائم وكسر عزلة شعبنا المظلوم، بعد سنوات طويلة من الحصار.



كان كابوسا للظالمين وأملا للمظلومين.. تقبله الله#مرسي_شهيدا — رضوان الأخرس (@rdooan) ١٧ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MothnnaAlaboud شهيد الديمقراطية والحرية شهيد مصر شهيد الأمة العربية الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب في عالمنا العربي

لن ينساك الأحرار في عالمنا العربي وسيواصل كل حر في عالمنا مسيرتك وليعلم الجميع انك لم تمت ستبقى قيمك ومبادئك منارة للأجيال #اطمن_انت_مش_لوحدك — مثنى العبود (@MothnnaAlaboud) ١٧ يونيو ٢٠١٩

ومن بين الهاشتاغات المتداولة في مصر، هاشتاغ ينحي بالائمة فيما حدث على الحكومة المصرية ويتهم الأجهزة الأمنية بتعمد إهمال مرسي صحيا.

وقارنت إيمان عبد المنعم بين الرعاية الصحية التي كان يحظى بها مرسي والرئيس محمد حسني مبارك.

أما المغرد علي البهنساوي فناشد المنظمات الحقوقية التدخل لإجراء تحقيق شفاف، آملا في الوقت ذاته في أن تسهم وفاة مرسي في "حل ملفات المساجين السياسيين في مصر".

وتناقل مغردون بكثافة مقاطع مصورة قالوا إنها لصلاة الغائب على مرسي في المسجد الأقصى مساء أمس الاثنين.

في حين، عاب نشطاء على الحكومات الغربية المؤثرة صمتها إزاء وفاة مرسي، قائلين إن "الحدث فضح زيف شعاراتها الصادحة بالحرية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fadul_99 بعدما صدعوا رؤوسنا بالديمقراطية الغرب عامة و أمريكا خاصة التي غزت أفغانستان ومازالت ودمرت العراق من أجلها..

صمتوا صمت القبور عندما تم الإنقلاب ع #محمد_مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا

من يظن أن الغرب له مبادئ في تعاملاته الخارجية فهو أجهل من حمار أهله

المصالح فقط ولا شيء غيرها — Fadul Akraman (@fadul_99) ١٨ يونيو ٢٠١٩

إرهاصات ثورة

وأشار نشطاء ومدونون إلى أن إرهاصات ثورة 25 يناير لن تنتهي بموت مرسي، قائلين إن "وفاته ستعزز رغبة المصريين خصوصا والشعوب العربية عموما في السير قدما نحو تحقيق الديمقراطية"، وفق قولهم.

من جهة أخرى، يرى مستخدمون أن الأسباب التي أدت بمرسي إلى هذا المصير هي "سطوة الثورات المضادة واقتتال القوى الثورية في مصر".

فكتب عبد الوهاب سيمود "وفاة مرسي بهذه الطريقة تمثل ما وصلت إليه الثورة المضادة من سفالة وما وصل إليه العالم من انحطاط."

وعلق محمد بابيكر:" من الخلل التحليلي ومن التحيز تحميل الدولة العميقة كل مصائب الوطن و من التزييف أيضا عدم الاعتراف بأن من تسلم مقاليد الثورة بعد إنجازها كان أداؤه بائسا ....وأنه لم يكن يملك من الوعي ومن أدوات السلطة ما يمكنه من وضع أسس الانتقال الحقيقي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TurkiShalhoub لماذا قتلوا #محمد_مرسي ؟

- وصل للحكم بطريقة ديموقراطية

- حملَ هموم شعبه وأمته

- كان صادقا ونزيها

- رفض بيع القدس

- وقف بشجاعة ضد الجرائم الصهيونية

- وقف بشجاعة مع أهلنا في فلسطين

- وقف بشجاعة مع أهلنا في سوريا

- كان يرى "إسرائيل" دولة محتلة

لذلك انقلبوا عليه وسجنوه، ثم قتلوه! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ١٧ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrIbrahimAldeeb #معركة_الوعى#إغتيال_الرئيس_مرسى

لا وقت للحزن ولا مجال لليأس

الوقت وقت اعادة التفكير وقراءة الرسائل وانتاج الدلالات وفحص حقائق تأكدت وتحديدالاسئلة والاجابة عليها

وتأكيد مهام وواجبات المرحلة القادمة مع اسرائل ووكلائها

حلف الشر بالمنطقة قوى الثورة المضادة وتخلف وتبعية المنطقة — د. ابراهيم الديب (@DrIbrahimAldeeb) ١٧ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohammedBabik15 من الخلل تحميل الدولة العميقة كل مصائب الوطن فقد تكالبت النخب السياسية الثورية و شبه الثورية بكل ألوانها على السلطة وطالبت بنصيبها من الكعكة في الوقت الذي كانت فيه الثورة المضادة تلملم شتاتها وتتأهب للانقضاض مجددا. — Mohammed Babiker (@MohammedBabik15) ١٨ يونيو ٢٠١٩

#السيسى_هو_الرئيس

على صعيد آخر، دافع مغردون عن الحكومة المصرية وهاجموا الإسلاميين بالقول إنهم سيحولون مرسي لشهيد ورمز مثل سيد قطب.

وأطلق هؤلاء هاشتاغات تشيد بالحكومة أبرزها هاشتاغ "الريس السيسي" الذي سجل أكثر من 60 ألف تغريدة في أقل من 10 ساعات. وحصد هاشتاغ #السيسي_هوا_الرييس نحو 11 ألف تغريدة. كما احتل هاشتاغ " #محمد_مرسي_عميل" المركز الأول في مصر على تويتر لبضع ساعات.

وأسهب مغردون في انتقاد فترة حكم مرسي وكل ما أفرزته واعتبروها سبب المشاكل التي تعاني منها مصر اليوم.

ومن بين هؤلاء الكاتب ثروت الخرباوي، أحد أعضاء الإخوان المسلمين السابق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elkherbawy2 لاشك أن هناك من مات وهو يدافع عن مصر ضد الإرهابيين ، وهناك من مات من الإرهابيين وقياداتهم ويده ملوثة بدماء أولادنا ، الأول هو من موتانا ، والثاني هو من موتى جماعات الإرهاب ، لا نشمت في موته ولا نقول فيه إلا "إنَّا لله وإنا إليه راجعون" — Tharwat Elkherbawy (@elkherbawy2) ١٧ يونيو ٢٠١٩

وحذر آخرون من توظيف جهات معينة لموت مرسي لتأليب الرأي العام وتقويض الاستقرار في مصر، على حد قولهم.

وفي هذا الإطار، نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية رسما توضيحا حول جماعة الإخوان.

من جانبها، وصفت الهيئة العامة للاستعلامات تغريدات رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة واتسون، حول وفاة محمد مرسي بـ"السقطة الجديدة" للمنظمة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حملت الحكومة المصرية مسؤولية وفاة مرسي نظرا لفشلها في توفير الرعاية الطبية الكافية له وللسجناء السياسيين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SohairAhemd مرسي مات وراح كان كابوس وأنتهي الأمر.الفتره الجايه بقه عندنا أمم افريقيه وده الأهم وأشك لا ومتأكده ان قيادات الاخوان لها اليد في موت مرسي عشان يتاجروا بيه الفتره الا جايه كل واحد يحط عنيه في وسط رأسه ولو شاف حاجه غريبه ولا اشتبه في حد يبلغ #السيسى_هو_الرئيس #لن_ننسي_ارهابكم — Sohair (@SohairAhemd) ١٨ يونيو ٢٠١٩

التغطية الإعلامية ... "مرسي العياط مات"

ورغم الخلاف الواسع في مصر حول جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الدعوات المنددة بالتشفي و الشماتة كانت حاضرة بقوة.

ولكن البعض استغلوا وفاة مرسي لشن هجوم على جماعة الإخوان، كالإعلامي أحمد موسى الذي وصف مرسي بالجاسوس.

وأثارت تلك التصريحات غضب كثيرين على مواقع التواصل، ودفعهم لإطلاق هاشتاغ مسيء ضده.

ووصفوا تغطية الإعلام المحلي لوفاة مرسي بـ "السقوط الأخلاقي".

كما تداول مغردون نماذج من تغطية الصحف شبه الرسمية المصرية لخبر وفاة مرسي.

وقد اختارت جريدة الأهرام نشر خبر وجيز عنه في صفحة الحوادث واكتفت بتعريفه بمحمد مرسي.