أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماساً لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنطلق مساء اليوم في مصر، حيث من المقرر أن تبدأ الفعاليات بحفلٍ افتتاحي يليه مباراة تجمع بين مصر وتنزانيا.

واستبق المتفاعلون انطلاق المباريات بعدد من الهاشتاغات كان أبرزها #اهتف_لتريكه إذ دعوا مشجعي مباراة اليوم إلى الهتاف للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة عند الدقيقة الثانية والعشرين من المباراة، في إشارة إلى الرقم الذي كان يحمله أبو تريكه عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي.

وبحسب تصريحات منقولة عن أبو تريكة في تلك الفترة، فقد جاء اختياره للرقم بعد أن رآه مكتوباً على أحد أبواب المسجد النبوي خلال تأديته لمراسم العمرة في عام 2004.

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد أبو تريكه أثناء مباراة بين مصر والمغرب عام 2013

وكان نجم الأهلي السابق قد كتب على حسابه على تويتر: "‏اليوم يبدأ منتخبنا مشوار اللقب الإفريقي الثامن إن شاء الله .. كل التوفيق والدعم والتشجيع لكي يحرز أبطالنا هذا اللقب على أرضنا الحبيبة مصر .. الثامنة يا أبطال".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @trikaofficial اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الأفريقي إن شاء الله كل التوفيق والدعم والتشجيع لكى يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر ....الثامنة يا أبطال 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

ويبدو أن جمهور أبو تريكة استحضر مشاركاته السابقة في مباريات بطولة أمم إفريقيا حيث لعب ضمن منتخب بلاده عندما تٌوج بلقب البطولة في عامي 2006 و2008. وإجمالا، فقد توج المنتخب المصري بكأس البطولة سبع مرات.

كما استحسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة أبو تريكة واعتبروها دليلاً على ترفعه وعلى أخلاقه الحميدة إذ تمنى التوفيق لمنتخب بلاده رغم ابتعاده "القسري" عنها بسبب ملاحقات قضائية على خلفية تهم متعلقة بـ "الإرهاب".

وأظهر مستخدمو تويتر الكثير من الحب والوفاء لأبو تريكة وأغدقوا عليه بالإشادة وبالألقاب الحسنة من قبيل: "أمير القلوب" و"النجم المحبوب".

فكتب مهند أشرف: "أبعدوك عن وطنك وقالوا في ذلك النسيان ولم يعلموا بأن موطنك الحقيقي في قلوبنا يا أمير القلوب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Eslam_mostafa89 النهارده افتتاح #كاس_امم_افريقيا_2019 بالمناسبه انا غاسل أيدي من المنتخب من 2012😁

منتخبنا هيفشل بسبب الظلم والمحسوبيه وافتكروا كلامي.

لكن #شجع_مصر بروح و أدب وخلي صورتنا جميله قدام العالم

اوعي تنسي #اهتف_لتريكة وده اقل حاجه ممكن تعملها لأسطورة غائبه في المدرجات لكن حاضر في ❤️ — Eslam mostafa (@Eslam_mostafa89) ٢١ يونيو ٢٠١٩

ولوحظ أن هاشتاغ #اهتف_لتريكه انتشر في الكويت أيضاً حيث ظهر في أكثر من 27 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nawaf7737 الرجوله والمواقف تتجسد في ابو تريكه .. أفتتاح استاد جابر عندنا بالكويت جابوا نجوم الكورة الخليجية والعربية عشان حفل الافتتاح وطبعاً النجوم تجي بعقد وفلوس

الوحيد اللي رفض ياخذ فلوس بالافتتاح محمد ابو تريكه وقال الكويت غاليه عليه... الرجل معجون بالشهامه والوفاء #اهتف_لتريكه — nawaf (@nawaf7737) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وفي مصر تصدر #اهتف_لتريكه قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً لساعات إلى جانب هاشتاغات أخرى ذات علاقة بكأس الأمم الإفريقية منها: #شجع_مصر و كأس أمم إفريقيا 2019.

منشورات دار الإفتاء

اللافت أيضاً في مصر تداول هاشتاغ يحمل اسم دار الإفتاء المصرية الذي استخدمه المغردون للإعراب عن استغرابهم من عدد من المنشورات التي أصدرتها الدار عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البطولة.

وقد دعت دار الإفتاء في أحدها الجمهور المصري "إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EgyptDarAlIfta ندعو الله تعالى أن يوفق لاعبي المنتخب المصري إلى تحقيق ما يسعد قلوب المصريين جميعًا.

كما ندعو جميع المصريين إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم#كأس_الأمم_الأفريقية pic.twitter.com/gbeNyGeJHH — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

واقتنص البعض الفرصة لتسليط الضوء على ما اعتبروه تجاوزاً من دار الإفتاء لاختصاصها الديني.

فعلق إبراهيم النجار: "ليس هذا شأن حساب دار الإفتاء المصرية. إنما شأنه نشر فتاوى وأذكار وأحاديث ووعظ وإرشاد ديني، أما هذا المنشور فهناك آلاف الحسابات والهيئات المنوط بها ذلك. استقيموا يرحمكم الله".

وقالت إيمان صابر: "دار الإفتاء المصرية تناشد المواطن دائما فهل ناشدت دار الإفتاء ولو لمرة واحدة الحكومة أن تتقي الله في المواطن؟ لا تعليق".

وكتب سمير الدسوقي: "لا حول ولا قوة إلا بالله ... حتى دار الإفتاء تحولت إلى هيئة الترفيه ... عودوا إلى مسؤولياتكم يرحمكم الله".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MostaMo98141282 اتق الله يا اصحاب العمائم هل تامرون الناس بتشجيع اللعب بل هو قمار لوفتشتم في كوالسها هداكم الله سبحان الله دار الافتاء لقد فقدت مصر علمائها ما بقي الا هؤلاء المرتزقة و الله ليس علماء ابدا هؤلاء يسترزقون بتلك المناصب فالى الله المشتكى — mustapha benchekikene (@MostaMo98141282) ٢١ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Badr9395 هو أنتوا اي حاجه بقيتوا بتعملوها ولا ايه سياسه و شغالين كوره و شغالين



دي اسمها دار الإفتاء يعنى مخصصه لفتوى ما يحدث به لبث عند البعض لا غير ف أمور دينه https://t.co/bq0MNsjkBc — TuR kY ✊ (@Badr9395) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وفي دول عربية أخرى تشارك في البطولة، تمنى المستخدمون لمنتخبات بلادهم الفوز على المنتخبات المنافسة، فيما أعرب البعض عن أسفهم لعدم قدرتهم على متابعة المباريات بسبب احتكار حقوق البث.

كما انتقد البعض أسعار تذاكر حضور المباريات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohamed19838270 تبثون كأس إفريقيا و ناسها محرومين من قنواتكم هههههه عجب — Mohamed Barca (@Mohamed19838270) ٢١ يونيو ٢٠١٩