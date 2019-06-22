هل أخطأ تركي آل الشيخ في "فهم الترفيه" الذي يحتاجه السعوديون؟

عبر مستخدمو تويتر في السعودية عن وجهات نظرهم بشأن الأنشطة الترفيهية التي تقدمها لهم الهيئة العامة للترفيه في بلادهم. وبدا واضحاً من تغريدات المتفاعلين أن هناك ثمة عدم رضا ازاء طبيعة هذه الأنشطة ورغبة في تنويعها لتلبي احتياجاتهم.وفي هذا السياق استخدم المتفاعلون ثلاثة هاشتاغات هي: تركي آل الشيخ، وتركي آل الشيخ محمد عبده، وفاهم الترفيه.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تركي آل الشيخ أثناء جلسة تدريب لفريق بلاده خلال مباريات كأس العالم 2018

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه قد بدأ موجة الجدل برمتها عندما نشر سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر فُهم منها أنه مازح فيها الفنان السعودي محمد عبده على خلفية كثرة الحفلات الغنائية التي أقامها مؤخراً في السعودية بالتعاون مع الهيئة.

ونشر آل الشيخ في احدى تغريداته هذه صورة لمحادثة خاصة بمجموعة يسميها "مطربين الخليج" حيث سأل: "اليوم عندنا حفل. مين فاضي؟" فما كان من محمد عبده الا أن غادر المجموعة.

وأرفق آل الشيخ تغريدته بتعليق قال فيه: "أبو نورة (كنية محمد عبده) لا نوصل للبلوك".

وأظهرت تغريدات المتفاعلين أنهم يتفقون مع ملاحظة الشيخ بكثرة حفلات محمد عبده مؤخراً. وأبدى البعض امتعاضه لذلك متمنياً أن يلقى مطربه المفضل الحظوة ذاتها عند الهيئة فيتسنى الاستمتاع بحفلاته كما فعل محبو محمد عبده الملقب بـ "مطرب العرب".

و اعتبر آخرون أن حفلات محمد عبده التي جاب بها مدن سعودية عدة انما هي دليل على قصور في فهم "الترفيه" لدى آل الشيخ. وفي هذا السياق، كتب خالد الحربي:" #تركي_ال_الشيخ فاهم الترفيه غلط عباله الشعب يبغى مراقص وحفلات اغاني وقلة حياء مايدري ان الشعب وناسته بالمنتزهات والملاهي الي تفتح النفس الله يعجل بزوال منصبه ويجي بداله شخص راقي ومثقف مثل احمد الشقيري".

وقال أحمد موجان: "الترفيه يا تركي ليس باستجلاب سخط الله . النعم التي نعيشها في بلادنا المباركة حرسها الله ليس جزائها الاغاني والرقص والتمايل والشكشكه شكلك فاهم الترفيه غلط كفانا الله شرك #تركي_ال_الشيخ "

وتداول بعض المغردين صور من مدن ترفيهية وحدائق عامة باعتبارها شكل من أشكال الترفيه الذي يتطلعون اليه. وضرب بعضهم مثلاً بالقرية العالمية في دبي قائلين انهم يرغبون في هذا النوع من الترفيه فيما طالب البعض الآخر بمعارض ومتاحف ومتنزهات.

واختار البعض أن يلقي باللوم على شخص آل الشيخ في عدم تلبية احتياجاتهم الترفيهية رغم توافر الموارد والأموال المخصصة لذلك قائلين ان فهمه للترفيه خاطيء، فكتب تركي: "والله انك فاهم الترفيه غلط شايف الحفلات الغنائيه ترفيه ياخي تعلم الترفيه من الدول اللي جنبنا الدولة اعطتك امانه وميزانيه ومسووليه انجزها ع الوجه المطلوب".

ودافع آخرون عن تركي آل الشيخ قائلين انه لا يستطيع ارضاء كافة الأذواق وأنه سيلقى النقد حتى لو حقق للآخرين رؤيتهم للترفيه. من هؤلاء سالم الذي كتب يقول: "وان جابولكم الملاهي راح تقولو الرجال مو فاهم الترفيه".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينخرط فيها السعوديون في نقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الفعاليات الترفيهية في البلاد. ومؤخراً أثار ما أُطلق عليه "ديسكو حلال" جدلاً واسع النطاق وسلط الضوء مجدداً على التحديات التي تواجهها الهيئة العامة للترفيه في المجتمع السعودي. وكانت الهيئة قد تأسست قبل نحو ثلاث سنوات ضمن ما يُسمى بـ "رؤية 2030" لتقوم "على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، ولاثراء الحياة ورسم البهجة. ولتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه".