عبر الكثير من السعوديين اليوم عن استهجانهم لفكرة عمل مجموعة من النساء السعوديات في مغسلة بالعاصمة الرياض. وتحت هاشتاغ "مغسلة بأيدي نساء بالرياض" عبر البعض عن سخطه لما آلت اليه أحوال النساء في البلاد بحيث تهاوى بهن الحال الى حد غسل ملابس "الغرباء" للحصول على لقمة العيش على حد تقديرهم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سعوديات يشاركن في قمة اقتصادية بالرياض

واعتبر بعض مستخدمي توتير أن العمل في مغسلة أمر مهين فكتب محمد آل يحيى يقول: "وين أخوانها وأهلها البنت الي تشتغل في شغلات مثل ذي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @neda_rt بناتنا وعيالنا يشتغلون هالمهن الي فيها كدح ومستوى أجتماعي متدني بظل وجود أكثر من ١٦ مليون أجنبي ( بدون مبالغة ٩٩٪ عبارة عن عاطلين دول العالم الثالث ) هذا عار بجبين الدولة وفشل ذريع .. بالدول العربية ( خلك من الدول الخليجية ) ما شفنا هالمنظار الغريبة #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض — fahad (@neda_rt) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mostafed2012 #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض كانت المرأة مستورة مكرمة في بين والدها أو زوجها تخدمهم بالمعروف وينفقوا عليها بالمعروف ، اليوم تهين نفسها في الشارع لتخدم الغرباء مقابل حفنة من الريالات . — المستفيد (@mostafed2012) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

وأبدى آخرون تخوفاً من مزيدٍ من "التردي" سيلحق بالسعوديين في المستقبل ان استمر الحال على النحو الجاري. وحمل هؤلاء المسؤولية في ذلك لوزارة العمل السعودية والأهالي الذين يقبلون بمثل هذه الأعمال لبناتهم بل وحتى "الأجانب" الذين يستأثرون بوظائف محترمة ورواتب عالية >

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FEolphtr اتوقع 2030 شبابنا عمال نظافة وبناتنا عاملات نظافه بالرغم من تطور دول الخليج قطر البحرين الامارات الكويت لم نرى نسائهم يحتدون لهذه المهن اغنى دولة خليجية وعربيا بناتهم وشبابهم مو لاقين وظايف ويشتغلون بمهن متدنيه شكرا للمسؤولين الي صدعوا روسنا #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض — N (@FEolphtr) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DF3_0 #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض

الله يلعن وزارة العمل عندنا اللي طرحت وظائف دونيه للبنات والاجانب يتسدحون عندنا برواتب عاليه ورفاهيه وصاروا يتحكمون بالسوق ويذل السعوديات ونعكست الايه صار حنا اللي نشتغل عندهم مو هم يشتغلون عندنا. — ﮼الفهد (@DF3_0) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

ورفض آخرون الرأي القائل بأن "الشغل ما هو عيب" أو حتى القبول بفكرة أن تضطر الحاجة البعض للقيام بمثل هذه الأعمال. ونصح هؤلاء بالبحث عن طرق بديلة لكسب المال.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Princess_ShoGo #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض



يعني سؤال صريح من جد احتاج جواب



وين عقولهم لما يصيروا كاشيرات وحمالات كراتين وفي الورشة والمغاسل والأعمال المهينه والمذله دي ؟؟



يا ناس فيه الف طريقة للرزق بعد الله شغلي عقلك وربي تكسبي وانتي ببيتك ولا تقولو محتاجة محد ضيعهم الا كلمة محتاجة 👌 — أھلْـآۈيه ♥ ﻤلْـكيه (@Princess_ShoGo) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ECHYOFSMFmOBgR2 #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض

ويخرج أحمق يقول الشغل ماهو عيب ، أماد أجزم أن هذه التي تكوي معها بكالوريوس ولكن لم تجد وظيفة تناسب شهادتها ، لماذا لايخصص لها راتب مجزي ، تصور هذه العفيفة تستقبل ملابس داخلية لرجال ونساء وأطفال ، ياأختي دعي المغسلة وسيرزقك الله بإذنه تعالى .؟! — عز (@ECHYOFSMFmOBgR2) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

وأبدى البعض الآخر درجة أعلى من الانفتاح على الفكرة قائلين انهم يقبلون بها ان كانت مشروعاً تديره المرأة وليس عملاً تؤديه.

وفي المقابل، اتخذ آخرون موقفاً مغايراً، وأعربوا عن مساندتهم وتأييدهم لفكرة العمل في مغسلة واستند بعضهم في ذلك الى حق المرأة في اختيار ما يناسبها من قرارات وأعمال سيما اذا ما كان ذلك يفي باحتياجاتهن. فيما رأى آخرون أن في الأمر خير يصب في مصلحة خطط الحكومة لـ "توطين الوظائف" أو مايُعرف بـ "السعودة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Aleen2005a #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض

هي حره ان شاء الله ترعى غنم و ين المشكلة

كل وحده حره في نفسها و ادرى بمصلحتها . — متجرالين (@Aleen2005a) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @almaaalghamdi طيب وفروا لهم البديل

فرص عمل شريف تغنيهن وتحفظ كرامتهن عن ذل السؤال

فالحين بس تولولون

لو ماهي محتاجة ما اشتغلت #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض — نهَاوند #والسلام!!! 🇸🇦 (@almaaalghamdi) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

وكان تويتر قد شهد هذا السجال مرات عدة في الماضي حيث أبدى المستخدمون السعوديون مواقفاً متباينة بشأن ادماج السعوديين في سوق العمل بشكلٍ عام والمرأة السعودية بوجه خاص. فهل يلعب الجانب المجتمعي دوراً في الحد من نجاح الخطط الحكومية في السعودة؟

سؤال طرحناه على تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي الذي أكد أن الموروث الاجتماعي يلعب بالفعل دوراً في تطبيق خطط السعودة، فالسعوديون بشكلٍ عام لا يحبذون الوظائف المرهقة أو المتدنية كما أن هناك وظائف لا يمكن أن يؤديها الرجال وتقوم بها النساء والعكس صحيح مثلما هو الحال في دول أخرى كما يقول فدعق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faisal177ayed #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض بكل شفافيه أتمنى أن بناتنا وأبنائنا السعوديين بشرط الي تعليمهم الى الثانوي يسيطرون على اغلب اذا لم يكن جميع مغاسل الملابس وكذلك البوفيات والمطاعم وطرد اليمنين من احتكارها والله فيها مبالغ ودخول ماليه ضخمه في مقابل توطين الوظائف العليا في القطاع الخاص — MBS-2030🇸🇦 (@faisal177ayed) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

وعند سؤاله عما اذا كان هناك ثمة خطط حكومية لمعالجة عائق "الموروث المجتمعي" هذا، قال فدعق لبي بي سي ان التدخل الحكومي في هذا الشأن قد يكون له نتائج عكسية وأن الأفضل هو ترك الأمر لظروف السوق الحر لضمان فعالية أكبر للاقتصاد بعيداً عن أي قيود حكومية.

واعتبر أنه من المبكر الحكم على خطط "السعودة" التي قال انها بدأت منذ الثمانينيات حيث لم يكن العمل بها الزامياً ولم يشمل عموم القطاعات الاقتصادية اضافة الى بعض العوائق التنظيمية والقانونية التي حالت دون تطبيقها بالكامل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HLilih999 يابناتنا اشتغلو اذا الشغل مافيه عيب احسن من التسول او اخذ مال بطرق غير مشروعه لاتردو عل احد الزمن ذا زمن كفاح راح يجي ايام من كان يعيب عل الشغل راح يشتغل في اي شي #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض — تــــركي 🇸🇦 (@HLilih999) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

ويرى فدعق أن التطبيق الجاد للسعودة بدأ مع "رؤية 2030" قبل ثلاث سنوات، معتبراً أن "السعودة الالزامية" وكما أظهرت بعض الدراسات الاقتصادية قد تحد من نمو بعض الوظائف التي تتطلب مهارات ومعارف خاصة غير متاحة حالياً أمام السعوديين كما أنه من الصعوبة بمكان سعودة بعض الوظائف في الوقت الراهن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @M_OD_07 #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض

لكل فتاه او فتى

يملك مقومات العمل لا تتردد

صناديق الدعم مفتوحه ابوابها لكم ، عزيمتك واصرارك هي المفصل لتحقيق طموحاتك ، فكم من موظف اتجه للعمل الحر ، وكم من عاطل عقلها وتوكل ، والله العظيم الوظيفه ليست مصدر رزق ثابت عكس العمل الحر .. — ᴹᴼᴴᴬMᴹᴬᴰ (@M_OD_07) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

تجدر الاشارة هنا أن مطلع العام الجاري شهد بدء حظر عمل الأجانب في خمسة قطاعات اضافية بالسعودية هي متاجر الأجهزة الطبية ومواد البناء وقطع السيارات والسجاد والحلويات. كما تم تطبيق حظر عمل الأجانب من 12 قطاعاً آخراً قبل عامٍ من ذلك.

وتعتزم المملكة تقليص نسبة البطالة في البلاد الى 7% بحلول عام 2030 من خلال سعودة سوق العمل بكثافة بحيث لا تتخطى أعداد العمال الأجانب نظراءهم السعوديين.