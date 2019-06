30 يونيو بين مصر والسودان: ذكرى سنوية وتاريخ قيد الكتابة

عادت المظاهرات في السودان الى الواجهة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول كثيف لعدد من الهاشتاغات الداعمة للاحتجاجات الشعبية اليوم. وتصدر هاشتاغ # مليونية 30 يونيو قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في عدد من الدول العربية.

كما راج هاشتاغ: "راقبوا السودان في 30 يونيو" باللغتين العربية والانجليزية، الى جانب وسوم أخرى جرى تداولها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في السودان أواخر العام الماضي مثل:stand with Sudan و I'm the Sudan revolution و blue for Sudan.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سودانيون في تظاهرة بالعاصمة اللبنانية بيروت اليوم

وكانت قوى الحرية والتغيير قد دعت الى خروج ما أسمته "مواكب الحداد على الشهداء" فيما أطلق "تجمع المهنيين" في بيانٍ أصدره مسمى "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية" على تظاهرات العاصمة الخرطوم حيث تم تحديد نقاط عدة كي ينطلق منها المتظاهرون تزامناً مع تظاهرات نظيرة في مدن ومناطق السودان الأخرى.

وروج المغردون على تويتر ساعة الصفر لانطلاق "المليونية" فكتبت سارة أبو جبة:" الساعة 01:00pm حنسمع أجمل زغرودة ومنها حتتطلع مواكب كالبنيان المرصوص من كل السودان: بتنادى بالحكومة المدنية، ومتمسكة بالسلمية بكل معانيها وأفعالها، شايلة معاها أحلام الشهداء ووصاياهم ، بتتطالب بحرية سلام و عدالة، فليشهد العالم وليسطر التاريخ هذه المليونية العظيمة#مليونه30يونيو".

وفيما دعا البعض الى دعم المتظاهرين السودانيين من خلال نشر كل ما يتعلق بالتظاهرات في ظل انقطاع الانترنت في مناطق عدة بالسودان، أعرب كثيرون عن أملهم في تجنب اراقة الدماء اليوم.

وكان يوم الثالث من الشهر الجاري قد شهد مقتل العشرات واصابة المئات خيث قامت قوات الأمن السودانية بفض الاعتصام الشعبي قبالة مقر القيادة العامة للجيش.

ورغم غلبة الحماس والأمل على الغالبية العظمى من التغريدات، لم تنعدم الأصوات المشككة في جدوى الاحتجاجات الشعبية والمذكرة بتجارب غير ناجحة من دول أخرى.

هذا وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، قد استبق التظاهرات اليوم بتصريحات أدلى بها أمس وحذر فيها من عمليات "تخريب" قد تشهدها التظاهرات، قائلاً إنه في الوقت ذاته ان الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

وقد أفادت الأنباء بانتشار قوات أمنية في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد قبل حتى خروج التظاهرات.

ويصادف تاريخ 30 يونيو اليوم الذكرى الثلاثين لوصول عمر البشير لسدة الحكم عبر انقلاب عسكري.

30 يونيو في مصر

أما في مصر، فيصادف الذكرى السادسة للتظاهرات الحاشدة التي أفضت الى الاطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وقد أحيى المصريون هذه الذكرى عبر هاشتاغ "30 يونيو ارادة شعب" حيث حصد العدد الأكبر من التغريدات على تويتر بلغ مجموعها حتى لحظة اعداد التقرير أكثر من 15 ألف تغريدة.

واستعاد المغردون باستخدام هذا الهاشتاغ ذكرياتهم ومواقفهم من هذا الحدث التاريخي المثير للجدل.

وتبادل بعض المغردين التهاني والتبريكات في الذكرى السادسة لما يصفه البعض بـ "الانقلاب" على حكم الاخوان المسلمين بعد عامٍ واحد من صعودهم للسلطة.

وكال البعض الآخر المديح والاشادة للجيش المصري والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي معتبرين أنه "خاطر بحياته" من أجل تحقيق ارادة الشعب.

وكتبت منال ابراهيم على تويتر تقول: " خرجنا نطالب بوطننا الذى نعرفه وكاد أن يضيع منا وتضيع هويته وتضيع معه حياتنا فيه التى نعرفها فكانت #٣٠_يونيو_اراده_شعب مصر العظيم فأستجاب القدر وانجلى الليل وانكسرت جماعة الإرهاب والشر".

وفي المقابل، عبر آخرون عن أسفهم لما حدث في هذا اليوم واعتبر البعض أن المناسبة لا تقتضي الاحتفاء وأن ما تعيشه البلاد حالياً يؤكد أن ما حدث لم يكن في صالح الشعب المصري.

وفي هذا السياق كتب أسامة جاويش: " سيظل التاريخ شاهدا أن مصر عاشت نكستين نكسة بيد العدو الإسرائيلي في ٥ يونيو ١٩٦٧ ونكسة بيد العسكر في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ #٣٠_يونيو_اراده_شعب هي أكبر كذبة روجها العسكر لأن الحقيقة التي عرفناها جميعا أنها كانت مؤامرة عسكرية بأموال خليجية ومباركة أمريكية وفضيحة إعلامية وخديعة شعبية"