ما هو تحدي غطاء الزجاجة #Bottlecapchallege؟

تحدي غطاء الزجاجة أو #bottlecapchallenge هو تحد جديد ينشر خلاله رواد مواقع التواصل مقاطع مصورة لهم وهم يفتحون زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.

تحدي #bottlecapchallenge

مصدر الصورة youtube - house of highlights Image caption الممثل البريطاني جيسون ستاثام

التحدي بدأه ماكس هولواي بطل وزن الريشة في بطولة الفنون القتالية المختلطة.

وسرعان ما انتقلت عدوى التحدي إلى عدد من المشاهير حول العالم من بينهم المغني الأمريكي جون ماير الذي نفذ التحدي بنجاح داعيا الممثل البريطاني جيسون ستاثام للقيام بنفس الحركة.

ولاقت دعوة ماير ترحيبا من قبل الممثل جيسون ستاثام الذي نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على إنستغرام وهو يؤدي الحركة المطلوية بنجاح أيضا ووجه بدوره دعوة التحدي إلى مشاهير آخرين.

صعوبة التحدي دفعت البعض لمشاركة اللحظات الكوميدية المرافقة لفشل محاولتهم بفتح الزجاجة.

آراء العرب

انقسمت آراء المغردين العرب حول التحدي الجديد، إذ اعتبر بعضهم أن التحدي جميل وأبدوا رغبتهم في القيام به .

وقال سالم الحربي إن "هذا هو التحدي الوحيد الذي أقبل القيام به".

ووصف أشرف التحدي بالصعب والرائع متسائلا عن عدد الزجاجات التي ستكسر في الأيام القادمة.

بينما اعتبر آخرون أن التحدي فارغ وليس فيه أي إبداع. فعلق ميدو بصورة ساخرة رافضا القيام بالتحدي.

وقال سعد القحطاني إن إتمام التحدي ليس صعبا من الناحية العلمية إذا ثبتت قاعدة الزجاجة بشكل محكم.