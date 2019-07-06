هاشتاغ #البنزين للحديث عن زيادة أسعار الوقود في مصر

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استمر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالحديث عن أسعار المحروقات بعد أن أعلنت وزارة البترول عن زيادة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية.

وظهر هاشتاغ #البنزين في أكثر من 24 ألف تغريدة على موقع تويتر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتباينت الآراء حول قرار ارتفاع الأسعار الأخير حيث قال كثيرون إن الارتفاع سيؤثر سلبا بشكل كبير على الطبقة الفقيرة في مصر وعلى قدرة الفرد على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأبدى بعض المغردين على موقع تويتر تخوفهم من أن تتبع الزيادة الأخيرة زيادة في أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات.

وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014 في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة المصرية.

وتساءل البعض عما إذا كانت الحكومة تنوي زيادة أخرى في المستقبل القريب.

وتحدث البعض عن أهمية زيادة التوعية في ترشيد استهلاك الوقود حتى لا تؤثر زيادة الأسعار على المواطن بشكل كبير.

ودافع بعض المغردين عن القرار قائلين إن ما تفعله السلطات يرمي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ويأتي في إطار خطوات إصلاحية تهدف إلى مساعدة المواطن.

وكان مجلس النواب المصري وافق في الآونة الأخيرة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة.

وأعلنت وزارة البترول في بيان لها أن مجلس الوزراء أقر الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية لتدخل حيز التنفيذ من الساعة التاسعة من صباح الجمعة 5 يوليو تموز.

وشارك بعض المغردين العرب بالحديث عن زيادة أسعار السلع في بلدانهم والحاجة الماسة للنظر في سياسات جديدة تهدف إلى مساعدة المواطن وتخفيف العبء عنه.