المغردون يناقشون أسباب خروج مصر من بطولة الأمم الأفريقية

تقريرنا اليوم من مصر يتناول خروج منتخبها لكرة القدم بطريقة مفاجئة من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها على أرضها.

#مصر_جنوب_افريقيا

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وتوالت ردود الفعل والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المباراة وأداء المنتخب المصري الذي خسر بهدف جاء في الدقيقة الـ85 من المباراة امام منتخب جنوب افريقيا

وانتشر بصورة كبيرة هاشتاغ #مصر_جنوب_افريقيا ليظهر في اكثر من 51 الف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية

كما تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأحد هاشتاغ حمل عنوان اتحاد الكرة بعد ما أعلن رئيس الاتحاد استقالته على خلفية خروج المنتخب من البطولة.

وأورد الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية"، مضيفا أن الجهاز الفني والإداري للفراعنة "مقال بالكامل".

وعبر العديد من المغردين عن استيائهم من اداء المنتخب المصري وخروجه بهذه الطريقة من بطولة فاز بها مرات عديدة.

ورأى آخرون إن ما حدث يخلق فرصة للقيام بتغييرات في اتحاد الكرة المصري.

واشار العديد من المغردين إلى مشاركة اللاعب الذي أثار جدلا مؤخرا عمرو وردة في المباراة والمتهم بتحرشه بفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان وردة قد استبعد من الفريق بقرار من الاتحاد المصري قبل ان يعود اللاعب إلى صفوف المنتخب ويشارك في المباراة الاخيرة