لماذا استاء كويتيون مما ورد من هذه المذيعة السعودية؟

نتناول اليوم في تقريرنا الجدل الدائر حول ما ورد من مذيعة سعودية واثار استياء العديد من الكويتيين.

مصدر الصورة Twitter

وتصدر هاشتاغ يسخر من المذيعة قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت صباح الأحد، كما ظهر ايضا في قطر والسعودية.

ويأتي الاستياء الكويتي من المذيعة السعودية عندما ذكرت الكويتيين في نهاية تقرير لها حول "قرار قطر خفض سعر الخمور لاستقطاب المزيد من الزوار" في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك على حد قولها.

وقالت المذيعة في نهاية تقريرها: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

واثارت تلك الجملة استياء كويتيين، وانتشر الهاشتاغ الناقد للمذيعة ليظهر في اكثر من 11 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

بينما كان لآخرين آراء مخالفة.

كما أشاد بما قالته عدد من الحسابات السعودية.

وهذه النوعية من الجدل ليس بالجديدة في منطقة دول الخليج التي تشهد انقساما سياسيا بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ودول أخرى من جهة اخرى، واعلام الجانبين ليس بعيدا عن ذلك الانقسام.