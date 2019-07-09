تصدر هاشتاغ #حظر_ببجي_في_السعودية وسائل التواصل الاجتماعي مجدداً في المملكة حيث حصد هذه المرة نحو 60 ألف تغريدة.

واستخدمت الغالبية العظمى من المتفاعلين هذا الهاشتاغ للحث على حظر اللعبة بعد تداول أنباء غير مؤكدة عن أعتزام السلطات السعودية حظرها.

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واعتبر هؤلاء أن اللعبة تشكل خطراً على المجتمع السعودي رغم شعبيتها الكبيرة.

وقالوا إن لها أضرارا نفسية واجتماعية تطال المنخرطين فيها لما تنطوي عليه من عنف وتنمر.

وكانت اللعبة الإلكترونية قد ظهرت في عام 2017 وانتشرت على نطاقٍ واسع في عدد من الدول العربية، إذ تتوفر فيها خاصية اللعب الجماعي الذي يتيح للاعبين الهبوط الافتراضي بواسطة مظلات على جزيرة ومن ثم البحث عن أسلحة ووسائل قتالية لاستخدامها من أجل إبادة الآخرين وتحقيق النصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yousif71804277 #حظر_ببجي_في_السعوديه الناس مايحبون تنشغل عنهم .. مو المقصد ببجي او ترافيان او بوكيمون او اي شي ثاني .. نفس البزر لاصرت مشغول في شي وماطالعته يزعل .. وهذي الفكره فقط .. مايحبون الهبّات والموضات .. خصوصا الناس الي مالها صوت عند احد وماقدر يفلح في شي يبدا يتهجم على الي حوله .. — العالمي (@yousif71804277) ٩ يوليو ٢٠١٩

وقد حذر عدد من المتخصصين في الطب النفسي من خطر اللعبة التي قد تستغرق ساعات طويلة قبل الانتهاء منها، ما يسهل الوقوع في فخ إدمانها، إلى جانب تكلفتها النفسية التي قد تتجلى في أعراض مثل القلق والتشنج العصبي والأرق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @isvv1 ياخوي اللي م يبي يلعبها لا يلعبها ، اللي ما يبي عيال يلعبونها يحذفها من جولاتهم، وش دخلكم ب الناس الباقيه ، ياخوي ارحمونا خلونا نستانس ولله هي الوحيده اللي مونستني 💔 #حظر_ببجي_في_السعوديه — محمد الححربي🚶🏽‍♂️💛. (@isvv1) ٩ يوليو ٢٠١٩

وكان العراق قد بادر إلى حظر اللعبة قبل شهور فيما أصبح الأردن قبل أيام ثاني دولة عربية تتخذ قرار الحظر.

مصدر الصورة Getty Images Image caption محتجون في الهند خلال تظاهرة الشهر الماضي للمطالبة بحظر ببجي في البلاد

كما استجابت حكومات دول أخرى غير عربية لمطالب الحظر ومنها الصين ونيبال والهند، الأمر الذي لم يمر دون عاصفة من الجدل في كل من هذه البلدان.

أما في السعودية فقد استبق المغردون أي قرار رسمي بحظر اللعبة وانخرطوا في جدلٍ على تويتر وغيره من المنصات الاجتماعية.

وكان عضو مجلس الشورى محمد القحطاني قد أدلى بتصريحات كشف فيها أن "القلق من المخاطر النفسية والاجتماعية لانتشار اللعبة قد وصل للمستويات الرسمية وأن المجلس يدرس إصدار توصية بحظر اللعبة. وأشار القحطاني إلى أن قراراً من السلطات التنفيذية قد يستبق توصيات المجلس".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Taisser8 لو بيحظرون يحظرون لعبة فورت نايت لان اكثر اللي يلعبونها اطفال وغلط ان طفل يتعلق بلعبه فيها عنف وتوتر وقلق من الصغر وصارت مشاكل في فورت نايت ابتزاز كثيره ..ببجي اغلب اللي يلعبونها فوق 25 سنه ويقدر يتركها بدون حظر يعني يلعبونها وقت فراغ #حظر_ببجي_في_السعوديه — مهملـﮬ̲̌ﮧ.🍂✨ (@Taisser8) ٩ يوليو ٢٠١٩

وعبرت عدد من الأمهات عن قلقهن إزاء التأثيرات الاجتماعية للعبة ببجي فكتبت إحداهن: "ببجي ضيع الرجال من بيوتهم والله لي يومين بنتي مسخنه وأبوها مو راضي يوديها المستشفى كله بسبب هاللعبه حسبي يالله عليهم حتى في المطار كل ما جييت آبي استفسر عن شيئ إلا الموظفين جالسين عليها جننت الرجال هذا مصيبه حتى وجابت الرجال اتجاه بيوتهم ما عاد قاموا فيها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lama32911534 المفروض انها تحظر لانها صارت ومصيبه على البيوت وفيها تأيد على القتل بكل دم بارد حتى تنشى هالشغله في النفس وبرود في التهاون في القتل #حظر_ببجي_في_السعوديه — lama (@lama32911534) ٩ يوليو ٢٠١٩

وفي المقابل لم يخف الكثيرون استياءهم من دعوات الحظر، معتبرين أن اللعبة تعد إحدى وسائل الترفيه والتسلية القليلة في البلاد.

من هؤلاء عبد الله الأحمري الذي كتب يقول: "انتم طفشتونا وش نسوي في الإجازة طفش مافيه شي يشغل وقتنا الفاضي".

وتساءل يزيد: "ليش تحظرونها هل هي من مذهبات العقل أو مبطلات الصلاة؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @1o1_s لاحول هالعالم اللى يشوفك مبسوط بلعبه يجون يغثونك يخوي تارك كل شي بالمملكه وحاطين حيلكم على لعبه على فكره توني لعبته واالله خلاص بطلو هالكلام خلونا نلعب مروقين ☹#حظر_ببجي_في_السعوديه pic.twitter.com/NrdYmmzA9E — ش (@1o1_s) ٩ يوليو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Saloo7J #حظر_ببجي_في_السعوديه م في اي سبب مقنع لحذفها عيالك اشغلوك انصحهم ولا احذفها من عندهم ي خي ترا فلتنا ببحي ومسلسلات فالله يرضى عليك انت وهو تريحونا منكم — صالح الغامدي (@Saloo7J) ٩ يوليو ٢٠١٩

هذا وقد قلل البعض من شأن الحظر في حال صدر به قرار، مشيرين إلى وجود طريقة للتحايل عليه فكتب يعقوب: " #حظر_ببجي_في_السعودية عادي يحظروها وأسوي حساب أمريكي وأحملها وحط الإيميل والباس حق حسابي القديم وخلصنا ليش مسوين حفلة انتم؟!"

وقد أكد الاستشاري التقني طارق القدومي بالفعل إمكان التحايل على الحظر "بكل سهولة" على حد تعبيره من خلال VPN أو تنزيل اللعبة من خلال مواقع تعرضها للبيع على الإنترنت، منوهاً إلى أن فئة المراهقين على وجه التحديد على علمٍ كبير بسبل تجاوز مثل هذه العقبات.

وقال إن تأثير الحظر قد يقتصر فقط على مبيعات اللعبة في المحال التي تبيعها بالأسواق، مشيراً إلى حقيقة أنه جاء متأخراً نوعاً ما أي بعد انتشار اللعبة ووصولها إلى أيدي كثيرة بالفعل سيحد من فعاليته أيضا.

كما أشار إلى الأثر العكسي الذي قد يسببه الحظر لأنه قد يثير فضول البعض سيما فئة المراهقين على وجه التحديد، ما سيدفعهم إلى البحث عن طرق للوصول للعبة التي لم يكونوا يعرفون بها قبل الحظر.