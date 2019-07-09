أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر في بيان نشر يوم الثلاثاء توسيع نطاق قوانينه ضد السلوكيات الباعثة على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الأشخاص من إنسانيتهم استنادا لانتمائهم الديني.

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وأشار البيان إلى أن هذا التحديث سيسري بشكل فوري وإن تويتر سيطالب بحذف تلك التغريدات من المنصة عندما يتم الإبلاغ عنها.

وأضاف أنه "سيتعين حذف التغريدات التي تنتهك هذا القانون والتي تم التغريد بها قبل اليوم في حال الإبلاغ عنها، ولن ينتج عن ذلك أي تعليق مباشر للحساب".

لماذا يتم البدء بالمجموعات الدينية؟

تأتي تحديثات قوانين تويتر في أعقاب دعوة وجهت للجمهور المتحدث بالعربية، إضافة إلى الإنجليزية والإسبانية واليابانية.

وفي غضون أسبوعين تلقى تويتر أكثر من 8000 رد من العامة من أكثر من 30 دولة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TwitterSafety We closed the survey with 8,000+ responses. Thank you for sharing thoughts on how we can improve the dehumanization policy. In the next few months, we’ll share what we learned and the final policy. https://t.co/RzOCic49gw — Twitter Safety (@TwitterSafety) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨

وتضمنت مقترحات الجمهور: لغة أوضح لقوانين تويتر وتحديدا أدق لمفهوم "المجموعات المميزة" المشار إليه في تلك القوانين.

وأوضح بيان تويتر أن التحديث الجديد لقوانين تويتر يهدف لمواجهة المخاطر التي تسهم في زيادتها "لغة التجريد من الصفات الإنسانية".

وستبدأ الشركة تنفيذ هذا التحديث بشكل فوري، وسيتركز أول تطبيق عملي له على المحادثات المنصبة على "المجموعات الدينية".

وينطبق ذلك على "كل الأديان" كما أنه "لا يغطي المجموعات الدينية ذات الانتماءات السياسية".

وتوضح الصورة التالية أمثلة لتغريدات يشملها التحديث الجديد لقوانين تويتر وفي حال الإبلاغ عنها سيطالب تويتر ناشريها بإزالتها.