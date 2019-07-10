ردود فعل واسعة بعد انسحاب المغنية نيكي ميناج من "مهرجان جدة العالمي"

مصدر الصورة Nicki Minaj

تصدر هاشتاغ #نيكي_ميناج وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان العربية بعد أن ألغت مغنية الراب الأمريكية حفلها الغنائي، الذي كان مقررا في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، معلنة مساندتها لحقوق المرأة وللمثليين.

ورحب عدد من النشطاء الحقوقيين الغربيين بقرار المغنية الشهيرة بعد أن اعترضوا على مشاركتها بسبب سجل حقوق الإنسان في السعودية.

وأبدى العديد من المغردين السعوديين فرحتهم بقرار ميناج قائلين إن ملابسها الكاشفة وكلماتها الجريئة لا تصلح في بلد محافظ مثل السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sattam_al_saud إلغاء أو إنسحاب #نيكي_ميناج خبر أسعد الكثير وهو درس يجب أن نتعلمه جيداً أن أمثالها الذين يدافعون عن المثلية والشذوذ يجب أن يكون غير مرحب بهم في وطننا#Nicki_Minaj — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ٩ يوليو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nada1631418 #نيكي_ميناج الغت حفلتها عشان نحن بلد محافظ لايعطي المثليين حقوقهم، حافظت على مبادئها وعقيدتها ، اما انت يامن اتيت بها او بغيرها هل احترمت دينك او عقيدتك؟ هل احترمت الاشهر الحرم ؟هل احترمت مبادئنا واخلاقنا ؟ — ندى السبيعي (@nada1631418) ٩ يوليو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Gaber_70 لا نريد ترفيه يجعل بلدنا هدف لصغار العقول ومجال سخرية لمن في قلوبهم مرض أو حسد

نريد ترفيه نفتخر به ويعكس الصورة المشرفة لأغلب أفراد مجتمعنا الإسلامي

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ..@Turki_alalshikh #نيكي_ميناج — أبوحسين GH (@Gaber_70) ٩ يوليو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m_alshihre507 لكل مغفل يضن ان #هيئه_الترفيه ( الفساد ) الغت الحفله استجابه لمطالب الشعب المحافظ

حاب اوضح لك يااخي المغفل ان المدعوه #نيكي_ميناج هي من سحبت على هيئه الترفيه وقاله ان السعوديه بلد محافظ لا يتيح الحريه للممارسه المثليه هي تمسكت بعقيدتها اما نحن فخنا عقيدتنا 💔 — محمد الشهري (@m_alshihre507) ٩ يوليو ٢٠١٩

ولم تكن كل التغريدات فرحة بخبر انسحاب ميناج من مهرجان جدة العالمي.

إذ أعرب كثيرون عن خيبة أملهم الكبيرة بخبر انسحابها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salamah #نيكي_ميناج تقرر عدم إحياء حفل غنائي في جدة #السعودية بعد انتقادات وجهت لها من منظمات حقوقية، وتؤكد لأسوشيتد برس: أعلن دعمي لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير.

Nicki Minaj pulls out of Saudi Arabia concert after criticism from human rights group https://t.co/qSPAGd8ceM — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) ٩ يوليو ٢٠١٩

وتحدث المغردون عن إعجابهم بالمغنية الأمريكية ونشروا أسماء أغانيها المفضلة لديهم.

كما قال البعض إن مثل هذه التطورات تؤثر سلبا على نظرة العالم للسعودية.

وورد هاشتاغ #نيكي_ميناج في أكثر من 60 ألف تغريدة منذ أن أعنلت المغنية عدم مشاركتها يوم 9 يوليو/ تموز.

وانتشر الهاشتاغ في دول عربية عدة مثل السعودية والإمارات والأردن.

ولدى المغنية الأمريكية أكثر من 20 مليون متابع على موقع تويتر وأكثر من 100 مليون متابع على تطبيق انستاغرام.

وقالت ميناج في بيان رسمي "كنت أرغب فقط في تقديم عرضي أمام المعجبين في السعودية، لكن بعد إطلاع أكبر على بعض الموضوعات أعتقد أنه من المهم أن أوضح موقفي المساند لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير".

وكان من المقرر أن يكون الحفل يوم 18 يوليو/ تموز ويأتي ضمن خطة سعودية شاملة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستضافة حفلات ومهرجانات فنية عالمية بهدف تنشيط السياحة.