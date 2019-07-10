ردود فعل واسعة بعد انسحاب المغنية نيكي ميناج من "مهرجان جدة العالمي"
تصدر هاشتاغ #نيكي_ميناج وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان العربية بعد أن ألغت مغنية الراب الأمريكية حفلها الغنائي، الذي كان مقررا في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، معلنة مساندتها لحقوق المرأة وللمثليين.
ورحب عدد من النشطاء الحقوقيين الغربيين بقرار المغنية الشهيرة بعد أن اعترضوا على مشاركتها بسبب سجل حقوق الإنسان في السعودية.
وأبدى العديد من المغردين السعوديين فرحتهم بقرار ميناج قائلين إن ملابسها الكاشفة وكلماتها الجريئة لا تصلح في بلد محافظ مثل السعودية.
ولم تكن كل التغريدات فرحة بخبر انسحاب ميناج من مهرجان جدة العالمي.
إذ أعرب كثيرون عن خيبة أملهم الكبيرة بخبر انسحابها.
وتحدث المغردون عن إعجابهم بالمغنية الأمريكية ونشروا أسماء أغانيها المفضلة لديهم.
كما قال البعض إن مثل هذه التطورات تؤثر سلبا على نظرة العالم للسعودية.
وورد هاشتاغ #نيكي_ميناج في أكثر من 60 ألف تغريدة منذ أن أعنلت المغنية عدم مشاركتها يوم 9 يوليو/ تموز.
وانتشر الهاشتاغ في دول عربية عدة مثل السعودية والإمارات والأردن.
ولدى المغنية الأمريكية أكثر من 20 مليون متابع على موقع تويتر وأكثر من 100 مليون متابع على تطبيق انستاغرام.
وقالت ميناج في بيان رسمي "كنت أرغب فقط في تقديم عرضي أمام المعجبين في السعودية، لكن بعد إطلاع أكبر على بعض الموضوعات أعتقد أنه من المهم أن أوضح موقفي المساند لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير".
وكان من المقرر أن يكون الحفل يوم 18 يوليو/ تموز ويأتي ضمن خطة سعودية شاملة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستضافة حفلات ومهرجانات فنية عالمية بهدف تنشيط السياحة.