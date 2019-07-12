لجأ المعلمون في السعودية إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للتغييرات الحكومية المتعلقة بمهنتهم.

واستخدموا لهذا الغرض هاشتاغ #العلاوه_حقنا_وليست_حافز، للاعتراض على خطط رسمية بوقف الصرف التلقائي للعلاوات إلى جانب تغييرات أخرى.

وحصد الهاشتاغ على تويتر حتى لحظة اعداد هذا التقرير أكثر من 50 ألف تغريدة رغم المنافسة التي واجهها من هاشتاغ آخر ساخر حمل عنوان: #الحلاوه_حقنا_وليست_مالك.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحد الفصول الدراسية في السعودية

وعمد المتفاعلون الى استحداث هاشتاغ آخر في وقتٍ لاحق للغرض نفسه وهو #العلاوه_السنويه حيث جاوزت التغريدات باستخدامه 27 ألف تغريدة بعد ساعات قليلة من تدشينه.

وكان وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ قد أعلن في مؤتمر صحافي أمس عن تفاصيل "لائحة الوظائف التعليمية الجديدة" التي سيبدأ العمل بها بعد نحو ستة شهور. وقال ان اللائحة الجديدة تأتي تماشياً مع رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.

كما قال الوزير ان اللائحة تعتبر نقلة تاريخية في مسيرة تطوير التعليم بالسعودية وتعتمد على فكرة تحويل التعليم من وظيفة الى "مهنة احترافية".

وفي أعقاب المؤتمر، ظهر هاشتاغ "#مؤتمر_اللايحه_التعليميه" حيث انخرط الكثيرون في تسجيل انطباعاتهم عن المؤتمر وما كشفه من تغييرات، فكتب عبد الرحمن: "#موتمر_اللايحه_التعليميه يتكلمون بالمؤتمر وكأن الناس أغبياء لا يفهمون. أنتم تخاطبون عقول وكفاءات. اللائحة اقتصادية بحتة ولا علاقة لها بالتطور والتحفيز !! العلاوة حق للجميع ولماذا المعلم والمعلمة تُوضع عراقيل لعلاوتهم السنوية التي هي حق لهم".

أما حسن فكتب يقول: " بالمختصر المفيد : ١- توفير قيمة العلاوة السنوية على الدولة بحجة ضعف أداء المعلم ٢-الاستفادة من المعلم مادياً بحجة الحصول على الرخصة".

وحث آخر المعلمين على التحرك لرفض اللائحة فقال:" 500 الف معلم ومعلمه وينكم نايمين انكروا هذه اللائحه المدمره اقلها بتويتر. ربط العلاوة السنويه بالاختبارات المهنيه، اقسم لكم مصيبه ولن ينجح في الاجتياز الا القله بعضنا خدم ١٥ سنه واكثر وتجي الان تربط علاوته بإختبار بعيد كل البعد عن ما يدرسه داخل الصف".

وواصل المتفاعلون الجمعة اعتراضاتهم من خلال هاشتاغ #العلاوه_حقنا_وليست_حافز، ما يشير الى أن أكبر مخاوفهم بشأن اللائحة الجديدة تتعلق بالعلاوة التي سيخضع أمر صرفها بموجب اللائحة لشروط معينة.

وفي هذا الخصوص كتب منير ابراهيم: "العلاوة حق من حقوق المعلم وليست حافز لو كان مقصدكم الرئيسي تحفيز المعلم ضعوا حوافز وبدلات بدون المساس بحقوقه ووضع شروط واختبارات للنيل من علاوته ".

وفي المقابل كان هناك من أطرى على القرار فكتب فيصل يقول: "العلاوة من اسمها علاوة أي تعلو بها وتستحقها لنظامك وتأدية عملك فيه فرق بين الحوافز والعلاوة. الحوافز حتى في الكيمياء تسمى محفز اي تضاف على المادة الاصلية لتعطي تفاعل أكثر. نرجع نقول الحوافز تعطى للمجتهد مع علاوته دون اقرانه لجذب التنافس

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واستخدم البعض الآخر هاشتاغ #الحلاوة_حقنا_وليست_مالك للتعبير عن مواقفهم المؤيدة للتغييرات الحكومية. ولكن الكثيرين اعتبروا أن ما يُعرف بـ"الذباب الالكتروني" يقف وراء هذه الهاشتاغ.

ويُستخدم مصطلح "الذباب الالكتروني" أو "اللجان الالكترونية" للاشارة إلى الحسابات الموجهة التي تستخدمها غالباً حكومات أو منظمات للتأثير في الرأي العام وحرفه عن مساره الذي يتعارض مع مصالحها.

تجدر الاشارة إلى أن تحقيقاً في بي بي سي قد كشف العام الماضي عن وجود شركات تعمل في السعودية على الترويج لهاشتاغات من خلال حسابات وهمية مقابل مبالغ مالية، ما يخالف قواعد موقع تويتر.

وفي هذا السياق، كتب ناصر الأحمري يقول: " مايحصل من تغيير للهاشتاق طمس للحقائق ونهب للحقوق استهتار واستفزاز لأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة وهذا الشيء لايرضي الله ولايرضي ولي الأمر الذي أقام بالعدل نظام ملكه وثبّت به أركان حكمه وما يحصل هو هدم لأساس المجتمع ( المعلم).