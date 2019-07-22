دعوات للإفراج عن 12 متظاهرا من البدون طالبوا بالجنسية.. فهل تستجيب الكويت؟

عادت قضية بدون الكويت إلى الواجهة من جديد بعد إقدام الشاب عايد حمد مدعث من "البدون" على الانتحار، واعتقال السلطات الكويتية لنشطاء احتجو وطالبوا بحل مشكلتهم على خلفية هذه الواقعة.

#الحريه_للمعتقلين_البدون10

مصدر الصورة Twitter @Bedon_kw Image caption غضب في الكويت بعد انتحار شاب من البدون واعتقال السلطات الكويتية لنشطاء احتجو وطالبوا بحل مشكلتهم على خلفية هذه الواقعة

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا منذ احتجازهم وحتى اليوم. وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت هاشتاغ #الحريه_للمعتقلين_البدون10 الذي كان من ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حاصدا أكثر من 4 آلاف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم من دولة الكويت وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

فقال البدون محمد :" أخواني البدون الاعتصامات مستمرة كل جمعة الساعة السابعة والنصف مساءً الاعتصامات لأجل إطلاق سراح إخواننا المعتقلين، المطالبة بحل عادل وشامل للبدون، حتى هذه اللحظة لم نحصل على حل للقضية ولم يتم إطلاق سراح إخواننا المعتقلين. إذاً نحن مستمرون".

وقال فهد الخليل :" من غير المعقول أن يصل بنا الحال في 2019 ونحن نطالب بتعليم وعلاج وشهادة ميلاد في دولة تدعي الديمقراطية، وفوق هذا كله دولة نفطية فلماذا يتعامل الناس وكأننا في مجاعة ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohammed_kw15 #الحريه_للمعتقلين_البدون10



أخواني #البدون الاعتصامات مستمرة



كل جمعة الساعة ٧.٣٠ مساءً



الاعتصامات لأجل:



١- إطلاق سراح اخواننا المعتقلين



٢- المطالبة بحل عادل وشامل للبدون



ملاحظة: حتى هذه اللحظة لم نحصل



على حل للقضية ولم يتم إطلاق سراح



اخواننا المعتقلين. إذاً نحن مستمرون. — البدون محمد (@mohammed_kw15) ٢١ يوليو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fahadalrashed9 مش معقول يصل بنا الحال في 2019 ونحن نطالب بتعليم وعلاج وشهادة ميلاد في دولة تدعي الديمقراطية ، وفوق هذا كله دولة نفطية فلماذا يعامل الناس وكأننا في مجاعة . #الحريه_للمعتقلين_البدون10 — فهد الخليل (@fahadalrashed9) ٢١ يوليو ٢٠١٩

منظمة العفو الدولية

ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الكويتية اعتقلت أكثر من 12 شخصا من البدون بينهم ناشط حقوقي معروف، في حملة استهدفت متظاهرين طالبوا بالحصول على الجنسية.

وقالت المنظمة في بيان إن المعتقلين يواجهون عددا من الاتهامات، من بينها المشاركة في تظاهرات غير مرخصة ونشر "أخبار كاذبة" وتهم مرتبطة بأمن الدولة.

وأكدت المنظمة أن حملة الاعتقالات جرت بين 11 و14 يوليو/ تموز الحالي إثر تظاهرات نفّذها البدون احتجاجا على انتحار شاب يدعى عايد المدعث (20 عاما) بسبب عدم قدرته على الحصول على أوراق رسمية ففقد عمله نتيجة لذلك، وفقا للمنظمة.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر :" شنت السلطات في الكويت حملة قمع ضد محتجين سلميين طالبوا بحقوق عديمي الجنسية المعروفة باسم فئة البدون. ندعو السلطات إلى احترام الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير وإلى الإفراج الفوري عن المحتجزين، ما لم يثبت ارتكابهم جريمة جنائية معترف بها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmnestyAR شنت السلطات في #الكويت حملة قمع ضد محتجين سلميين طالبوا بحقوق عديمي الجنسية المعروفة باسم فئة البدون. ندعو السلطات إلى احترام الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير وإلى الإفراج الفوري عن المحتجزين، ما لم يثبت ارتكابهم جريمة جنائية معترف بها. https://t.co/mjthc7uROs — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) ١٧ يوليو ٢٠١٩

هيومن رايتس ووتش

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلقاء السلطات الكويتية القبض على عدد من "البدون"، كانوا يعتزمون إحياء ذكرى انتحار أحدهم.

فقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج :"ينبغي على السلطات الكويتية أن تفرج فورا عن المعتقلين البدون، والذين كانوا يدافعون سلميا عن حقوقهم الأساسية. ينبغي على الحكومة إيجاد حل عادل لقضية عديمي الجنسية في الكويت المستمرة منذ زمن طويل بدلا من محاولة إسكاتهم"

موقف الكويت

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس الأحد، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عن حل جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" خلال الصيف.

وقال الغانم "إن ذلك بناء على توجيهات من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر"، وأضاف "أن قضية الجنسية لا يجب أن تكون مادة للمساومات السياسية".

ولم يكشف الغانم عن تفاصيل هذا الحل لكنه قال إنه سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة.