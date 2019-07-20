فرحة عارمة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوز الجزائر بكأس الأمم الأفريقية

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تصدر هاشتاغ #الجزايز_السنغال وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان العربية بعد أن فاز منتخب الجزائر لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي.

وورد الهاشتاغ في أكثر من 75 ألف تغريدة على موقع تويتر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعبر المغردون عن فرحتهم بفوز الفريق الجزائري بكأس الأمم الأفريقية بعد 29 عاما من حصوله عليه.

ونشر كثيرون صورا على منصتي فيسبوك وإنستغرام تظهر فرحة اللاعبين الجزائريين بالفوز. كما انتشرت بشكل واسع صورة تظهر ركوع لاعبي منتخب الجزائر على أرض الملعب أمام الجماهير الحاشدة بعد انتهاء المباراة.

ونشر العديد مقاطع فيديو تظهر الاحتفالات في الأماكن العامة في الجزائر وعدد من البلدان العربية. وبدى الناس سعداء وهم يلوحون بالعلم الجزائري ويجوبون الشوارع تعبيرا عن فرحهم العارم بالنتيجة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً بشأن الشخص الذي يستحق حمل لقب "فخر العرب".

وتحدث مغردون على تويتر عن أداء اللاعبين في هذه البطولة وما إذا كان اللاعب الجزائري رياض محرز سيتوج بلقب أفضل لاعب.

وكان الهدف الذي سجله رياض محرز في مرمى نيجيريا في نصف النهائي قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وانطلقت المقارنات بينه وبين اللاعب المصري محمد صلاح.

وانتشرت هاشتاغات أخرى للحديث عن النهائي مثل #كاس_امم_افريقيا_2019 و#ALGSEN.

كما انتشر هاشتاغ #محاربي_الصحراء حيث ظهر في آلاف التغريدات على موقع تويتر.