مغردون: تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مصر.. "مؤامرة أم مخاوف حقيقية"

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أمس السبت عن تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع .

مصدر الصورة AAMIR QURESHI Image caption الخطوط الجوية البريطانية

ومع انتشار الخبر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا من القرار، واعتبره البعض "استهبالا سياسيا، واستعباطا دبلوماسيا، وفجاجة زائدة عن الحد في المؤامرة ضد مصر".

فكتب رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع دندراوي الهواري :"شفتوا العجب العجاب..؟!إيران تحتجز ناقلة نفط فى الخليج.. وبدل أن نجد (بريطانيا) تستعرض عضلاتها، وترد على(طهران )وتأديبها، فوجئنا بقرار الخطوط الجوية البريطانية، إيقاف رحلاتها (للقاهرة). إنه استهبال سياسي، واستعباط دبلوماسي..."

وقالت ليزا البدوي :"بعد نجاح مصر في تنظيم كأس أفريقيا وإقامة حفل افتتاح واختتام بشكل جميل ومنظم وآمن.. تعلق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها للقاهرة، ترى هل هو النجاح الذي يقابله إمتعاض؟".

ولم تحدد شركة الطيران البريطانية طبيعة المشكلة الأمنية وراء اتخاذ هذا القرار، وقال متحدث باسم الشركة :"إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

وأضاف: "تعد سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا من أولوياتنا دائما، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدا ما لم يكن ذلك آمنا".

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، أنها ألغت رحلتين مقررتين إلى القاهرة السبت من مدينتي فرانكفورت وميونيخ.

وذهب عدد من المصريين بعيدا للحديث عن نظرية المؤامرة، فقالت الدكتورة فاطمة الوحش :"الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام لدواع أمنية!!! وهذا يعني أنهم يخططون لعملية كبيرة في مصرإن اتخاذ الإجراء بمنع الرحلات يعني أن العملية جاهزة ومتكاملة الأركان،،وهذا ليس تحذيرا بل هو موقف اتخذ على أعلى مستوى"

وقال عمرو :"الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلاتها إلى القاهرة "لأسبابٍ أمنية" مش البطولة خلصت نرجع للتفجيرات بقى"

ولم تسلم قطر من قرار الشركة البريطانية إذ اعتبر البعض أن امتلاكها 20 بالمئة من أسهم الشركة هو السبب في اتخاذ هكذا قرار.

فقال شريف اسماعيل :"لازم نعرف إن أسهم الخطوط الجوية البريطانية تملكها الخطوط الجوية القطرية وحصتها في شركة انترناشونال إيرلاينز جروب المالكة للخطوط الجوية البريطانية British Airways بنسبة 20٪ يعني لو عرف السبب بطل العجب!!"

وقالت سمر أحمد :"الخبر المعلن: الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع كإجراء إحترازي أمني . حقيقة الخبر:إن قطر تمتلك 20% من الأسهم في هذه الخطوط وبعد التنظيم الأكثر من رائع مينفعش الموضوع يمر مرور الكرام فلازم نقول للناس مصر مش آمنه اه بالمناسبة تقدر تأكد كلامي غوغل"

ورأى البعض أن القرار طبيعي ولا يدعو للقلق.

فقال كريم فريد :"الخطوط الجوية البريطانية شركة تمثل نفسها وبس أعلنت تعليق رحلاتها للقاهرة لمراجعة الإجراءات الأمنية. عادي بتحصل. بقدرة قادر الخبر أتحول لأن بريطانيا علقت كل الرحلات لمصر! صحفيين عناوين أخبار الترافيك والناس اللي بتقرا العنوان بس وبتكسل تقرا متن الخبر مؤذيين أكتر من أي تسونامي"

وقال غازي :"جواب الخطوط الجوية البريطانية سببه مش تخوفات إرهابية و الجواب واضح.. ده مراجعة لتأمين المطار و حتى ده سبب غريب والأفضل نستنى معلومة واضحة من جهة رسمية علشان مانعملش قلق بلا داعي!!"

ومن جانبه، أكد رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، الطيار سامح الحفني، أن السلطة تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية تطلب وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقا لرؤيتهم.

وقال إن الوزارة اتخذت خطة بوضع الطرازات الكبيره من الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى إنجلترا وألمانيا، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الركاب الذين سيكونون في المطارات بسبب إلغاء رحلات الشركتين بشكل مؤقت.

وشدد الحفني على أن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدني وتطبق المعايير الدولية.

واشار إلى "أن السلطة سوف تتواصل مع شركتي الطيران لمعرفة أسباب وقف الرحلات وما طبيعة المعلومات التي لديهم".