مواقع التواصل الاجتماعي تضج بمقطع لتعامل فلسطينيين مع ما قيل إنه أحد المشاركين في وفد إعلامي إلى إسرائيل يضم صحفيين عرب.

مصدر الصورة youtube

عبر فلسطينيون عن غضبهم من زيارة مدون سعودي للبلدة القديمة في القدس الاثنين، وعمدوا إلى ملاحقته وطرده من أزقتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها للناشط السعودي محمد سعود خلال زيارته للقدس.

وأظهر المقطع المتداول فلسطينيين وهم يطاردون رجلا يرتدي عباءة وعقالا، وأمطروه بوابل من الشتائم والبصاق. ونعتوه بـ "الصهيوني"، متهمين السعودية ودولا عربية أخرى برعاية التطبيع مع اسرائيل.

ومنعت مجموعة من المصلين السعود من الدخول إلى المسجد الأقصى ، فيما ألقى شبان وأطفال الأحذية والكراسي البلاستيكية عليه.

حقق الفيديو انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي فقد تم تداوله مئات المرات وحظي بألاف التعليقات.

كما شاع استخدام هاشتاغ #مطبع_سعودي_في_فلسطين في عدد من الدول العربية، إذ تصدر قوائم الترند بعدد تغريدات فاق 80 ألف تغريدة.

لكن من هو محمد سعود؟

عرّف نشطاء ومغردون عرب محمد سعود على أنه مدون يدرس في كلية الحقوق في جامعة الملك سعود بالرياض.

واشتهر المدون السعودي بثنائه على إسرائيل، فقد ظهر مؤخرا في فيديو باللغة الانجليزية، هنأ فيها الإسرائيليين بعيد الاستقلال.

وفي بحث أجرته بي بي سي، توصلت إلى حساب على تويتر يحمل اسم الصحفي المذكور وقد كتب باللغتين العربية والعبرية.

ويصف صاحب الحساب نفسه بأنه طالب في كلية الحقوق ولا علاقة له بالسياسة. وأرفق التعريف الشخصي بصورتين لعلم السعودية وإسرائيل.

لم تتكمن بي بي سي التأكد من المعلومات المتداولة حول الشاب.

ويزور سعود تل أبيب ضمن وفد يضم 6 إعلاميين عرب بترتيب من الخارجية الاسرائيلية، بحسب ما ذكرته صحف إسرائيلية.

وقد ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حساب لها على تويتر أن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونوابا في الكنيست بالإضافة لشخصيات أكاديمية.

وأضافت أن الوفد سيزور متحف المحرقة النازية، والمعالم الدينية في القدس.

لم تكشف الوزارة أسماء الزوار خشية تعرضهم للمشاكل، غير أن صحفا عربية وإسرائيلية أشارت إلى أن الوفد يضم إعلاميين من العراق والأردن.

مغردون: إلى ما ترمي هذه الزيارة؟

وتصاعد الغضب على مواقع التواصل، عقب انتشار تسجيل لمداخلة الإعلامي السعودي، محمد سعود مع إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وتحدث سعود باللغة العبرية معبرا عن حبه لدولة إسرائيل وحلمه بزيارة القدس مضيفا بأنه يعتبر "الإسرائيليين مثل عائلته".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IsraelArabic ناشط إعلامي من السعودية 🇸🇦 يزور إسرائيل 🇮🇱 للمرة الأولى في حديث لإذاعة غالاتس الإسرائيلية: "الشعب الإسرائيلي يشبهنا، وهم مثل عائلتي. أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس" — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢٢ يوليو ٢٠١٩

أدان نشطاء عرب بشدة زيارة الوفد العربي لتل أبيب. وطالبوا الحكومات العربية "بمنع مواطنيها من زيارة مسؤولين إسرائيليين" وحذروا من أن التساهل مع مثل هذه الزيارات ومن يساندها هو خطر يهدد القومية العربية.

من ناحية أخرى، يرى مغردون أن هذا الزيارة غير معزولة عن المواقف الرسمية للبلدان العربية، قائلين إنها كشفت "الهرولة العمياء نحو التطبيع" و"تفريطهم في القضية الفلسطينية مقابل مصالح ضيقة"، حسب تعبيرهم.

وعاب المغرد الفلسطيني تركي الشلهوب على الجامعة العربية صمتها إزاء هذه الزيارة معتبرا إياها طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

كما استحدث نشطاء هاشتاغ بعنوان #مجزرة_الهدم ليذكروا الرأي العام العربي بعملية هدم منازل نفذتها السلطات الإسرائيلية في ضواحي القدس الشرقية.

أما المدون الفلسطيني رضوان الأخرس فعلق قائلا: زيارة من تدبير مخابرات تهدف لكسر الحاجز النفسي بين الاحتلال والشعوب العربية .وظهور شخص بلباس خليجي سعودي مقصود لصنع الفتنة.."

بدوره، استنكر المغرد السعودي الشهير، نايف زيارة مواطن سعودي إلى تل أبيب فكتب:" #مطبع_سعودي_في_فلسطين موقف فردي يمثل نفسه، موقف السعودية الرسمي معروف وواضح للجميع. في المقابل هناك دول مارست ذلك على أعلى المستويات والتمثيل الحكومي."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alialgofaily رجاءًا عدم المساومة ❗️

هذا غير سعودي وإن كان سعودي فهو يمثل نفسه لأنه خالف قوانين الدولة ويستحق العقاب حال عودته للمملكة وتطبق عليه اللوائح والأنظمة

موجة الإستنكار السعودي تثبت أن القضية الفلسطينية قضيتنا جميعًا وأن الأقصى حق للمسلمين فقط

ولكل قاعدة شواذ !

#مطبع_سعودي_في_فلسطين pic.twitter.com/fbqJw7bKeZ — علي الغفيلي (@alialgofaily) ٢٢ يوليو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abualfawarss123 من المعيب إقحام السعودية بمسرحية زائفة

من المعيب سماع مثل هذه الألفاظ من شتى أنواع السب والشتم على قادتنا..

إلا تخجلون

إلا تستحون على انفسكم

حتى لو كان فرد سعودي صلى بالمسجد الأقصى هل معنى ذلك أن هذا تطبيع استحوا على انفسكم #القدس#مطبع_سعودي_في_فلسطين — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) ٢٢ يوليو ٢٠١٩

أما مجدي قاسم فشكك في طبيعة الزيارة برمتها فدون:" محمد السعود مجرد مدون مغمور المراد من هذه الضجة تشويه صورة المملكة. إسرائيل أرادت أن تكسب الزيارة شرعية فلقبته بالإعلامي".

واعتبر الإعلامي الإسرائيلي شمعون آران، زيارة الإعلاميين العرب "تشكل فاتحة لإقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدول".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mamdouh4729 #فيديو

مرتزق من الفلسطينيين ينتحل شخصية وصفة سعودي ليُسيء للملكة على أنها مع التطبيع مع الكيان الصهيوني.



مسرحيات مرتزقة حماس بالتعاون مع الكيان الصهيوني لن تنطلي على الشرفاء الفلسطينيين.



على فكره نفس البشت اللي لابسه في القدس كان لابس في أسطنبول😂😂



#مطبع_سعودي_في_فلسطين pic.twitter.com/s9LjdCg4XB — ممدوح الرفيد (@mamdouh4729) ٢٢ يوليو ٢٠١٩

ولم يفوت المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي ادرعي التعليق على الحدث، فأعرب عن تضامنه مع المدون السعودي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AvichayAdraee هؤلاء الزعران والبلطجية الوحوش الذين تهجموا على الناشط @mohsaud08 بمن فيهم أطفال لا أخلاق ولا تربية لهم, بصقوا على سعودي جاء للصلاة في الحرم الشريف. إنهم دنسوا الأقصى بألفاظهم القذرة وبالبصق في باحته. pic.twitter.com/fEJfW3Vd6c — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٢ يوليو ٢٠١٩

وشجبت فصائل فلسطينية الزيارة الوفد العربي، قائلة إنها تشجع إسرائيل على "ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".