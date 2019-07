View this post on Instagram

إنا لله و إنا إليه راجعون... تنعى #تونس اليوم وفاة رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ #الباجي_قايد_السبسي ، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 عاما...وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالإحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة....وكذلك الذكرى آلسادسة لاغتيال المناضل #محمد_البراهمي على يد أعداء الوطن....وإن وجب الإعتبارمن هذه المصادفة ، فللتأكيد على أن تونس جمهورية تحكمها نصوص و مؤسسات سوف يحميانها من كل مكروه.... رحم الله الرئيس الأستاذ الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس....ولعائلته جميل الصبر و السلوان ....وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه الرئيس المؤقت السيد #محمد_الناصر من أجل #تونس حرة ، ديمقراطية..