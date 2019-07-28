السودان: رفض لنتائج لجنة التحقيق في أحداث فض #اعتصام_القيادة

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بداخل السودان وخارجها مع إعلان النائب العام السوداني نتائج لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

رفض للنتائج

مصدر الصورة Getty Images Image caption مظاهرات في الـ13 من يوليو/تموز تطالب بالقصاص لقتلى أحداث فض الاعتصام

وقالت لجنة التحقيق إن ثمانية ضباط على الأقل سيتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورهم في ما وصف بالقتل الجماعي للمتظاهرين في أوائل يونيو/ حزيران.

ولكن اعترض العديد على نتائج التحقيق، منها تجمع المهنيين الذي غرد حسابه الرسمي على تويتر كاتبا: "نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AssociationSd بيان حول لجنة التحقيق المزعومة



شعبنا الأبي



نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعاً، ونصرُّ على لجنة التحقيق المستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب،#مواكب_انتقال_السلطه — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ٢٧ يوليو ٢٠١٩

ويشير حساب المهنيين في جملته الأخيرة إلى لجنة التحقيق المستقلة التي كان من المفترض أن تقوم هي بالتحقيق في أحداث فض الاعتصام عوضا عن لجنة التحقيق التي كونتها النيابة العامة، وذلك وفقا اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في الخامس من يوليو/تموز بين قوى المعارضة والمجلس العسكري.

كما اعترضت نقابة الأطباء على ارقام ضحايا فض الاعتصام المذكورة في التحقيق، وإنكار اللجنة ذكر حالات الاغتصاب التي وقعت وذلك كما جاء في بيان للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انتقد متظاهرون ما وصفوه بتبرأة المجلس العسكري من عمليات القتل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @a29yTx6iB8AXARQ في السودان تم إعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض اعتصام الثوار امام مقر القيادة والتي كان من أبررز نتائجها تبرئة مجلس مليشيات القتل السريع من تلك المجزرة وان المجلس بريء كبراء الذئب من دم ابن يعقوب--وهذه اولى ثمار الحصانة، وغدا سوف يتهم بها الثوار أنفسهم ويدخل نشطاء الثورة السجون — مهيوب الحسام (@a29yTx6iB8AXARQ) ٢٧ يوليو ٢٠١٩

تصعيد ردا على النتائج

مصدر الصورة Getty Images Image caption لقطة من الخرطوم أمس السبت الـ27 من يوليو/تموز تظهر جانب من الاحتجاجات على نتائج لجنة التحقيق

ونشر مغردون صور ومقاطع مصورة تظهر مواطنين خرجوا في شوارع السودان احتجاجا على نتائج تحقيق لجنة النيابة العامة.

ودعا آخرون إلى استمرار التصعيد اليوم الأحد الـ28 من يوليو/تموز.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @habibadam6565 الدم قصاد الدم



يدعوكم ثوار ابوروف للوقفة الاحتجاجية الرافضة لنتائج لجنة التحقيق المكونة بواسطة المجلس الانقلابي الجنجويدي .



شارع النيل امدرمان

الساعة ٤ م يوم الأحد ٢٨ يوليو ٢٠١٩

امام صيدلية الليدر



دم الشهيد لو راح انا وانت مسؤولين — habib kuayna 🇸🇩🇸🇩 (@habibadam6565) ٢٨ يوليو ٢٠١٩

بينما حذر آخرون من التصعيد ردا على نتائج التحقيق.