#السودان: رفض لنتائج لجنة التحقيق في أحداث فض #اعتصام_القيادة
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بداخل السودان وخارجها مع إعلان النائب العام السوداني نتائج لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.
رفض للنتائج
وقالت لجنة التحقيق إن ثمانية ضباط على الأقل سيتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورهم في ما وصف بالقتل الجماعي للمتظاهرين في أوائل يونيو/ حزيران.
ولكن اعترض العديد على نتائج التحقيق، منها تجمع المهنيين الذي غرد حسابه الرسمي على تويتر كاتبا: "نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل."
ويشير حساب المهنيين في جملته الأخيرة إلى لجنة التحقيق المستقلة التي كان من المفترض أن تقوم هي بالتحقيق في أحداث فض الاعتصام عوضا عن لجنة التحقيق التي كونتها النيابة العامة، وذلك وفقا اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في الخامس من يوليو/تموز بين قوى المعارضة والمجلس العسكري.
كما اعترضت نقابة الأطباء على ارقام ضحايا فض الاعتصام المذكورة في التحقيق، وإنكار اللجنة ذكر حالات الاغتصاب التي وقعت وذلك كما جاء في بيان للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما انتقد متظاهرون ما وصفوه بتبرأة المجلس العسكري من عمليات القتل.
تصعيد ردا على النتائج
ونشر مغردون صور ومقاطع مصورة تظهر مواطنين خرجوا في شوارع السودان احتجاجا على نتائج تحقيق لجنة النيابة العامة.
ودعا آخرون إلى استمرار التصعيد اليوم الأحد الـ28 من يوليو/تموز.
بينما حذر آخرون من التصعيد ردا على نتائج التحقيق.