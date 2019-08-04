انتشار لهاشتاغ #السودان_الحكم_المدني بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري
هاشتاغ #السودان_الحكم_المدني ينتشر عبر تويتر بعد التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.
#السودان_الحكم_المدني
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من السودانيين وغيرهم من العرب مع خبر التوصل إلى صيغة نهائية لوثيقة الإعلان الدستوري والتوقيع بالاحرف الأولى عليها.
وقام بالتوقيع من جانب المجلس العسكري الانتقالي نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، ومن قوى إعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع، بعد أشهر من المفاوضات بين الجانبين.
وجاء ذلك بوساطة من الاتحاد الافريقي واثيوبيا.
ونشر مستخدمون بثا حيا للحظة التوقيع على الوثيقة التي وصفوها بالتاريخية.
ونقل مغردون عن وسائل إعلام أن التوقيع النهائي على وثيقة الإعلام الدستوري سيكون في ال17 من اغسطس/آب الجاري، ومن ثم تشكيل الحكومة في الـ28.
وأشاد مستخدمون بتوصل الطرفين إلى اتفاق بعد أن شهدت البلاد أشهرا من الاحتجاجات اودت بحياة العشرات.
ولكن كان لآخرين تساؤلات ومخاوف.
وسخر العديد من رفع نائب المجلس العسكري حميدتي للوثيقة مقلوبة.