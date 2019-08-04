انتشار لهاشتاغ #السودان_الحكم_المدني بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

هاشتاغ #السودان_الحكم_المدني ينتشر عبر تويتر بعد التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.

#السودان_الحكم_المدني

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد حمدان دقلو وأحمد ربيع

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من السودانيين وغيرهم من العرب مع خبر التوصل إلى صيغة نهائية لوثيقة الإعلان الدستوري والتوقيع بالاحرف الأولى عليها.

وقام بالتوقيع من جانب المجلس العسكري الانتقالي نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، ومن قوى إعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع، بعد أشهر من المفاوضات بين الجانبين.

وجاء ذلك بوساطة من الاتحاد الافريقي واثيوبيا.

ونشر مستخدمون بثا حيا للحظة التوقيع على الوثيقة التي وصفوها بالتاريخية.

ونقل مغردون عن وسائل إعلام أن التوقيع النهائي على وثيقة الإعلام الدستوري سيكون في ال17 من اغسطس/آب الجاري، ومن ثم تشكيل الحكومة في الـ28.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MrKush88 تم التوقيع بالاحرف الاولى على الوثيقه الدستوريه ،وعليه سيكون:



-التوقيع النهائي علي الإعلان الدستوري يوم 17اغسطس

-اعلان تشكيل مجلس السيادة يوم18 اغسطس

-سيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20

-سيتم تشكيل الحكومة يوم 28

-اول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء يوم 1سبتمبر#السودان_الحكم_المدني — Sudan Now 🇸🇩 (@MrKush88) ٤ أغسطس ٢٠١٩

وأشاد مستخدمون بتوصل الطرفين إلى اتفاق بعد أن شهدت البلاد أشهرا من الاحتجاجات اودت بحياة العشرات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @glag08 انتصرت السنبلة ع سراب الجراد ، وعندما نريد الحرية فيستجيب القدر ، سوداننا الآن حراً نزيهاً ، وعادت سيرته الأولى ، سوف نعيد العدالة والحقوق ، حرية من أجلها امتلأ نهر السودان بدماء الشهداء ، الرحمة والمغفرة لهم ، ولن يضيع حقهم ما دمنا ع قيد الحياة #السودان_الحكم_المدني — مہند العضاض (@glag08) ٤ أغسطس ٢٠١٩

ولكن كان لآخرين تساؤلات ومخاوف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TheAhmedMasoud التحديات الاولى المباشرة للاتفاق دا:



١ هل حيتواصل القمع ضد اي مظاهرات سلمية؟! بالذات ال في الولايات

٢ هل حتتلغي القوانين المقيدة للحريات زي قوانين الصحافة والنظام العام؟!

٣ هل حيبطّل العسكر والجنجويد عنجهيتهم وهمجيتهم ويلتزموا بالقانون؟ — أمازيغي (@TheAhmedMasoud) ٤ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @captinhema هي خطوة في اتجاه الحكم المدني ، انا لا اثق في العسكر و لكن السياسة تقتضي التعامل مع الاعداء في احايين كثيرة ، يجب ان لا ننسى ماهية القنوات ( العربية) التي دعمت المجلس العسكري قبل و اثناء و بعد فض الاعتصام ، سيبقى السيناريو المصري في اذهاننا #السودان_الحكم_المدني — Hammam El-Mahi (@captinhema) ٤ أغسطس ٢٠١٩

وسخر العديد من رفع نائب المجلس العسكري حميدتي للوثيقة مقلوبة.