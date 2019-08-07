لا تزال تصريحات ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، حول مستجدات الأحداث في اليمن تثير ردود فعل متباينة على تويتر.

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وقال خلفان في تغريدة له إن "استقلال الجنوب أمر ضروي للأمن القومي العربي والخليجي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dhahi_Khalfan التفريط في استقلال الجنوب تفريط في الامن القومي العربي والخليجي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٤ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Dhahi_Khalfan ثبت الشمال بأنه مهزور لا ايمان عنده

يلعب به الحوثي في عبث ولا احد يصده — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٦ أغسطس ٢٠١٩

ودعا خلفان إلى إنهاء "شرعية (الرئيس اليمني) عبد ربه" معتبرا ذلك "العلاج الحقيقي لاستقلال جنوب (اليمن)".

اهمل تويتر الرسالة 3 التي بعث بها @Dhahi_Khalfan انهاء ما يسمى بشرعية عبد ربه العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٤ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 4 التي بعث بها @Dhahi_Khalfan يتحدثون عن يمن موحد...وعبر التاريخ لم يكن اليمن بلدا واحدا او حاكما واحدا.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٤ أغسطس ٢٠١٩

وتابع في تغريدة أخرى: "من حق الجنوب أن يرحّل أبناء الشمال في ظل الاعتداءات التي يقوم بها الشمال على مدن الجنوب. ففي كل مرة تضبط جماعة بحوزتها ما يهدد أمن واستقرار الجنوب".

وتأتي تغريدات خلفان بعد أيام من مقتل العشرات في هجوم للحوثيين استهدف معسكرا لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وتسيطر حكومة هادي على عدن وتتخذ منها عاصمة مؤقتة في الوقت الذي يسيطر فيه الحوثيون على العاصمة صنعاء.

"سيناريو التقسيم في الأفق"

وتباينت قراءات المغردين اليمنيين لتعليقات خلفان.

فقد وصفها بعض المغردين بالخطيرة واعتبروها دعوة ترسخ الأفكار الطائفية وتعمق النزعة الانفصالية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي تقسيم لليمن.

وفي المقابل، اتهم مغردون خليجيون دولا معادية للإمارات بتشويه صورتها وإساءة تأويل تصريحات مسؤوليها.

ولم يستبعد آخرون أن يكون حديث خلفان حول الانفصال مقدمة لحرب أخرى في اليمن.

ويرى سياسيون يمنيون أن التقارب الإماراتي الإيراني سيلقي بظلاله مباشرة على التوازنات السياسية والعسكرية في اليمن، ما سيعجل بسيناريو التقسيم.

واستدل بعضهم بتغريدة للأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، قال فيها إن "اليمن لن يكون واحدا موحدا بعد اليوم".

وأضاف: "الحرب في اليمن انتهت إماراتيا ويبقى أن تتوقف رسميا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdulkhaleq_UAE الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا والامارات ستضع من الان فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من ايران. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ٣ أغسطس ٢٠١٩

ولكن تغريدة عبد الله تتعارض مع تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش.

وفي معرض رده على تصريحات عبد الله قال قرقاش إن بلاده اتفقت مع السعودية على استراتيجية جديدة في اليمن، تتمثل في تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash اخي خالد

الشراكة الاماراتية مع السعودية الشقيقة في اليمن وفي مسائل الاستقرار والسلام في المنطقة حجر الأساس في توجهنا وسياستنا وهو الموقف الرسمي بعيدا عن الآراء والاجتهادات الشخصية، التنسيق المثمر مع المملكة مستمر والاتفاق على ملامح المرحلة القادمة مكتمل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٤ أغسطس ٢٠١٩

على الجانب الآخر، اتهم المغرد محي عبد العزيز الإمارات "بتهجير أبناء الشمال اليمني من الجنوب ليستتب لها تقسيم اليمن".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohey_aziz اعتقد الامارات لم تنسحب ولكنها انهت دورها وهو تقسيم اليمن شمال وجنوب وقتل وتصفية رموز المقاومه

وتجنيد ميلشيات تحت امرتها لحماية الباب الجنوبى

ولذلك ترى الان ترحيل الشماليين ليستتب التقسيم

والحوثى مع ايران سيكتفوا بمحافظات الشمال — Mohey Mohamed Abd El Aziz (@mohey_aziz) ٦ أغسطس ٢٠١٩

ومن جهته، حمل مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، الإماراتيين مسؤولية ما يصدر عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، الذي رأى أن "الحل العادل للسلام في اليمن هو قيام الدولتين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HaniBinbrek الحل العادل للسلام قيام الدولتين ويتشارك الجنوبيون في إقامة دولتهم الجديدة.

ويتفق اليمنيون على شراكة لإقامة دولتهم، وتؤمن الحدود بين البلدين على حدود ما قبل مايو 90م

وتؤمن الحدود مع دول الجوار وتحفظ مصالح الجميع وتحقن الدماء.

الحكومة الشرعية باتت وبال ماحق على الجنوب والشمال — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) ٤ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alrahbi5 يا أبناء الجنوب الاحرار ان المليشيات القروية لن تعيد لكم دولة ومن يعتقد ذلك فهو وأهم لن يأتي من هذه المليشيات غير الحرب والدمار وإعادة إنتاج الماضي من حروب مناطقية وعنصرية وتصفيات بالبطاقة وتسلط أبناء القرية عليكم فلا يبيعوا لكم الوهم ولكم في التاريخ عبرة . — مختار الرحبي (@alrahbi5) ٦ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @alrahbi5 اي تحرك يقوم به الإرهابي هاني بن بريك والمجلس الانتقالي ضد الحكومة الشرعية في عدن تتحمل نتائجة دولة الإمارات لأنها الراعي الرسمي لكل أعمال الانتقالي والمليشيات التابعة له — مختار الرحبي (@alrahbi5) ٦ أغسطس ٢٠١٩

وسبقت تغريدة الرحبي تغريدات أخرى لأحمد الصالح، المتحدث الرسمي لملتقى شباب الجنوب.

وكان الصالح قد دعا "مسؤولين وقيادات الحكومة الشرعية في العاصمة عدن إلى مغادرة المدينة".

واختتم الصالح تغريداته بالقول: "انطلقت شرارة #انتفاضه_شعبيه_جنوبية اليوم وليس أمام الشعب ما يخسره. ولن تستطيع أي قوة مواجهة الشعب مهما كانت".

وفي 2018، أطلق إعلاميون يمنيون هاشتاغ "انتفاضة شعبية جنوبية" انتقدوا من خلاله سياسات حكومة عبد ربه هادي منصور، ودعوا إلى انتفاضة شعبية عارمة لإسقاطها.

ويعزو القائمون على الحملة مطالبهم بتغيير حكومة هادي إلى تواصل "معاناة الشعب الجنوبي في المحافظات المحررة وتدهور الخدمات الأساسية وتأخر صرف الرواتب".

وكان اليمن الجنوبي أو "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" دولة اشتراكية سابقة بنظام الحزب الواحد.

وفي 22 مايو/آيار 1990، اتحد اليمن الجنوبي مع الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) وشكلا الجمهورية اليمنية.