مذكرة دولية لتوقيف وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار

أصدر القضاء العسكري في الجزائر مذكرة اعتقال، في حق وزير الدفاع السابق خالد نزار، ونجله، ومسؤول آخر مقرب منه.

يأتي ذلك في إطار محاكمات تتعلق بالفساد، وتطال عددا كبيرا من المسؤولين.

كان نزار قد أدلى بشهادته أمام محكمة عسكرية في مايو/أيار الماضي، في قضية اتهام سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالتآمر ضد الدولة.

وكان ينظر إلى نزار على أنه الرجل القوي في البلاد، وذلك في أوج المواجهات العنيفة، التي اندلعت في التسعينيات، عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية عام 1991، والتي حققت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا كبيرا في جولتها الأولى.

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