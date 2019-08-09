استفاق اللبنانيون على نسخة متشحة بالسواد من صحيفة ذا ديلي ستار اللبنانية الناطقة بالإنكليزية في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

The Daily Star

مصدر الصورة Getty Images Image caption صحيفة The Daily Star تنعي لبنان

وتأتي هذه الخطوة تعبيرا عن "الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني، والشلل الحكومي، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى" على حد قول الصحيفة.

وتصدر الخبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، إذ نشر مستخدمون صورا من الصحيفة، وتفاعلوا بشكل كبير مع ما نشر في صفحات "العدد الأسود" كما وصفوه.

فقال إيلي عبدو: "إنّ امتناع صحيفة the daily star عن نشر مقالات في الصفحة اللبنانية واستبدالها باللون الأسود مع نشر القضايا الأساسية التي تجر البلاد نحو الهاوية تعبّر بعمق عن مدى الوضع الكارثي الذي وصله لبنان في ظلّ العهد القوي" في إشارة منه إلى عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقال فتحي محمود: "الصفحة الأولى من صحيفة «The Daily Star» اللبنانية صدرت اليوم سوداء بالكامل احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد، كما صدرت الصفحات الداخلية بنفس الشكل مع جملة واحدة في كل صفحة تلخص إحدى المشكلات الموجودة، مثل ارتفاع نسبة البطالة، وتزايد أعداد اللاجئين ... إلخ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FathiMahmoud الصفحة الأولي من صحيفة «The Daily Star » اللبنانية صدرت اليوم سوداء بالكامل احتجاجا علي تردي الأوضاع في البلاد، كما صدرت الصفحات الداخلية بنفس الشكل مع جملة واحدة في كل صفحة تلخص إحدي المشكلات الموجودة، مثل ارتفاع نسبة البطالة، وتزايد اعداد اللاجئين .. الخ pic.twitter.com/gkEvZ10ORB — Fathi Mahmoud (@FathiMahmoud) ٨ أغسطس ٢٠١٩

وكانت الصحيفة قد خصصت كل ورقة من صفحات هذا العدد لتسليط الضوء على الأزمات التي يعاني منها لبنان، بدءًا من صفحتها الأولى بعنوانها العريض "لبنان"، مروراً بالأزمات الحكومية، فالخطاب الطائفي والنفايات والبطالة والسلاح غير الشرعي والتلوث والدين العام وغيرها من الأزمات التي أوصلت لبنان إلى أزمة حقيقية.

وختمت ذا ديلي ستار رسالتها عند الصفحة الـ12 والتي اختارت لها عنوان "استيقظوا قبل فوات الأوان".

فقال دومنيك أبو حنا: "محزن عدد The Daily Star اليوم .. اسم لبنان متشحاً بالسواد، وعبارة استيقظوا قبل فوات الأوان. رسالة بتهز، بس مين رح تهز؟ رح تهز الشعب اللي بغيبوبة صرلو سنين؟ أو رح تهز الشعب اللي عال rooftops؟".

وقال طوني بولس: "إنها الحقيقة المؤلمة كتبتها صحيفة The daily star بحروف بيضاء ولكن على صفحات سوداء وختمتها بعبارة استيقظوا قبل فوات الأوان .. على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dominicabuhanna محزن عدد The Daily Star اليوم.. اسم لبنان متشحاً بالسواد، وعبارة استيقظوا قبل فوات الأوان..

رسالة بتهز، بس مين رح تهز؟

رح تهز الشعب اللي بغيبوبة صرلو سنين؟ او رح تهز الشعب اللي عال rooftops ؟ — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) ٨ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TonyBouloss انها الحقيقة المؤلمة كتبتها صحيفة THE DAILY STAR بحروف بيضاء ولكن على صفحات سوداء وختمتها بعبارة استيقظوا قبل فوات الأوان.. على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟ pic.twitter.com/sOT7kWxWTy — طوني بولس (@TonyBouloss) ٨ أغسطس ٢٠١٩

وفي المقابل رفض آخرون ما قامت به الصحيفة واعتبروه "إحباطا للبنانيين وتشجيعا لهم على الهجرة".

فقالت جوسلين: "The daily star أصدرت نعوة للبنان من المفروض نتسأل ما الغاية من زيادة الإحباط عند اللبنانيين والإصرار للتشجيع عالهجرة؟ أو هي إصرار لتفشيل العهد؟".

وقالت ميرنا: "مبروك وجدت ديلي ستار الدعاية التي كنت تبحث عنها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jocelyneelkhou1 The daily star

اصدرت نعوة للبنان

من المفروض تتسال ما الغاية من زيادة الاحباط عند اللبنانيين والاصرار للتشجيع عالهجرة . او هي اصرار لتفشيل العهد؟ — Jocelyne (@jocelyneelkhou1) ٨ أغسطس ٢٠١٩

رئيس تحرير The daily star

وقال رئيس تحرير The daily star نديم لادقي لبي بي سي: "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان في أزمة، ولهذا أردنا توجيه صرخة أو قرع جرس الإنذار من أجل التنبيه والحث وليس تيئيس الشعب اللبناني".

وأضاف: "كنا نريد القول إن الأمل ما زال موجودا لمعالجة جميع الأزمات، وعلى جميع اللبنانيين أن يستيقظوا ويعوا المخاطر والمشاكل التي تهدد البلد".

وعلل لادقي تصرف الصحيفة قائلا: "نحن نلعب دورنا كصحيفة لبنانية ونحث الجميع على العمل بشكل سريع لتفادي المخاطر التي تحدق بالبلد، ومن خلال الضجة التي أحدثتها الصحيفة أستطيع القول بأن رسالتنا قد وصلت".

وختم رئيس تحرير The daily star نديم لادقي بالقول:"إن الخطوة التي قمنا بها كانت إعلامية ولم تكن سياسية ولم تكن موجهة ضد أحد، فهي تعني جميع اللبنانيين من المسؤولين والسياسيين والناشطين والمواطنين العاديين. فإذا نجحنا في جعلهم جميعا يقفون ويفكرون لدقيقة واحدة في ما يمكن فعله كل من موقعه من أجل معالجة المشاكل في البلد فنكون قد نجحنا في تحقيق الهدف الأساسي من هذه الصرخة".