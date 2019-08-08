الكأس للترجي التونسي والخسارة للوداد البيضاوي والعقوبات تطال الفريقين

بعد الجدل الذي رافق مباراة نهائي كأس إفريقيا للأبطال، والتي جرت في تونس، أصدر الاتحاد الإفريقي قراره الأخير ردا على شكوى تقدم بها المغرب، وأقر بأن فريق الترجي التونسي هو الفائز بالمباراة.

وبناء على ذلك يكون فريق الوداد البيضاوي المغربي خسر المباراة والدعوى التي رفعها للمحكمة، التي يوجد مقرها في سويسرا.

وفرض الاتحاد أيضا عقوبات على كليهما بسبب توقيف اللعب لأكثر من ساعة، وإطلاق الجماهير للألعاب النارية.

#برنامج ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج على الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الاثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصصنا يوميا من خلال صفحات بي بي سي العربية على فيسبوك ويوتيوب وإنستاغرام.