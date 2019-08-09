إشرب_يمكن_تنسى: إعلان تجاري يثير سخطا في الكويت والشركة توضح

غضب كثير من الكويتيين من لافتة إعلانية تجارية على الطرقات، كتب عليها "إن لم تسافر فاشرب حتى تنسى"، وهو إعلان للترويج للقهوة ومشروبات أخرى، لكنه فهم على أنه إيحاء للخمور.

وقال محامي الشركة التي صممت الإعلان، إن التفسيرات في مواقع التواصل الإجتماعي حاولت بالخطأ، أن تدخل في النوايا وتفسر الإعلان بشكل غير صحيح، وإن الشركة دفعت تكاليف إزالة الإعلان بعد الضجة التي أثيرت بشأنه.

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