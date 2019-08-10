خبر انتحار ثلاث أخوات سعوديات يشغل مواقع التواصل في المملكة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر انتحار ثلاث أخوات سعوديات في محافظة وادي الدواسر، فما هي القصة؟

#انتحار_ثلاث_اخوات

مصدر الصورة Getty Images Image caption خبر انتحار ثلاث أخوات سعوديات يشغل المملكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #انتحار_ثلاث_اخوات بشكل كبير، وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 34 ألف تغريدة، وتضاربت الآراء حول السبب وراء الانتحار.

وانتشر مقطع صوتي لشخص يروي قصة انتحار الأخوات الثلاث، موضحاً أنهن في العشرينات من عمرهن، وقد دخلت عليهن والدتهن في الفجر لإيقاظهن للصلاة، لتتفاجأ بوجودهن مشنوقات ومفارقات الحياة، وقد أرجح السبب إلى لعبة الببجي.

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وبعد انتشار المقطع الصوتي بدأ المستخدمون بتداول الخبر والحديث عن الحادثة وعن اللعبة التي طالب كثيرون بإيقافها

فقال فهد الشريف :"كله بسبب البوبجي، أذكرشخص قريب لي كان يلعب ببجي باستمرار وإدمان عجيب حتى قتل نفسه وشرد"

وقالت غامدية :"اللي معارضين السبب من ببجي ممكن تتركوا تفاهتكم على جنب .. الموضوع الأهم كيف صار التهاون في موضوع الانتحار لذي الدرجة صار فيه ضعف في الوازع الديني ما راح تكونوا أكثر ابتلاء من الأنبياء والرسل والحين اتفه الأشياء تسبب انتحار"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @b7ax1 اللي معارضين السبب من ببجي ممكن تتركوا تفاهتكم على جنب .. الموضوع الأهم كيف صار التهاون في موضوع الانتحار لذي الدرجة صار فيه ضعف في الوازع الديني ما راح تكونوا اكثر ابتلاء من الانبياء والرسل والحين اتفه الاشياء تسبب انتحار ؟ #انتحار_ثلاث_اخوات — غامدية (@b7ax1) ٩ أغسطس ٢٠١٩

وفي المقابل رفض آخرون فرضية أن تكون لعبة الببجي هي السبب وراء حادثة الانتحار.

فقال نواف الدلبحي :"سالفةإن السبب ببجي ذي مستبعدة تماما بالمنطق .. إنتحار ثلاث بنات ومن نفس البيت ما يوحي بأن في مشكلة في هالبيت ؟ وما لقوا ملجأ إلا استخدام طريقة غير شرعية في التخلص من هالمشاكل"

وقالت ريم :"إلىيكتب بسبب ببجي والله لا أصنه بمقلاة على رأسه عشان يفتح مخه ويفكر مثل الخلق انتحارهم يمكن معنفات يمكن مقتولات يمكن مثل ماقريت شغالتهم مسممة لهم عندهم أب أو أم ظالمة انتحروا بسبب هالشي بس تقولي ببجي انتحروا عشانها هذا عذر قبيح جداً وما حنا هبل يوم نصدقكم"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nawafo76 #انتحار_ثلاث_اخوات

سالفة إن السبب " ببجي " ذي مستبعدة تماما بالمنطق .. إنتحار ثلاث بنات ومن نفس البيت ما يوحي بأن في مشكلة في هالبيت ؟ وما لقوا ملجأ إلا استخدام طريقة غير شرعية في التخلص من هالمشاكل؟ — نواف الدلبحي (@nawafo76) ٩ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rreemaa9999 #انتحار_ثلاث_اخوات

إلى يكتب بسبب ببجي والله لا اصنه بمقلاه على راسه عشان يفتح مخه ويفكر مثل الخلق انتحارهم يمكن معنفات يمكن مقتولات يمكن مثل ماقريت شغالتهم مسممة لهم عندهم اب او ام ظالمه انتحروا بسبب هالشي بس تقولي ببجي انتحروا عشانها هذا عذر قبيح جداً وما حنا مهبل يوم نصدقكم🙂 — ريـم. (@rreemaa9999) ٩ أغسطس ٢٠١٩

وطالب كثيرون السلطات السعودية بفتح تحقيق للوصول إلى السبب الحقيقي وراء الانتحار.

فقالت خلود :" سيكولوجية الانتحار الجماعي تفصح عن اتحاد وثيق بين الأطراف المنتحرهفي امر ما وكون الضحايا إناث فهذا دليل واضح على وجود خطب جلل أدى لذلك وإلى المأساويه التي تقف خلف هذا الانتحار الجماعي للأخوات أتمنى ان يتم التحقيق العادل وكشف الحقيقهللجميع"

وقالت هنا العتيبي :"أتمنىالتحقيق في الموضوع وين الطب الشرعي ؟وين القانون؟ حتى لو انتحرو المفروض قصاص لمن تسبب في انتحارهم وإن كان الأب أو الأم"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @h_7lmk سيكولوجية الانتحار الجماعي تفصح عن اتحاد وثيق بين الأطراف المنتحره في امر ما

وكون الضحايا إناث فهذا دليل واضح على وجود خطب جلل أدى لذلك والى المآساويه التي تقف خلف هذا الانتحار الجماعي للأخوات

اتمنى ان يتم التحقيق العادل وكشف الحقيقه للجميع ⁧#انتحار_ثلاث_اخوات⁩ — 💛kholoud N (@h_7lmk) ٩ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hana27137545 #انتحار_ثلاث_اخوات اتمنى ان تحقيق في الموضوع وين الطب الشرعي ؟وين القانون؟ حتى لو انتحرو المفروض قصاص لمن تسبب في انتحارهم وان كان الاب او الام — Hana Alotaibi (@Hana27137545) ٩ أغسطس ٢٠١٩

ولم تعلق السلطات السعودية على الجدل الدائر حول الحادثة، ولم يصدر أي بيان رسمي عن حادثة الانتحار للتأكد من صحة الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.