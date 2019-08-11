السعوديون الأكثر استخداما لهاشتاغات التهنئة بـ #عيد_الأضحى

يحتفل المسلمون حول العالم بأول أيام عيد الأضحى الأحد الموافق للـ11 من آغسطس/آب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption عيد الاضحى في الفلبين

وطغت الهاشتاغات والعبارات التي تهنيء بحلول العيد على قوائم اكثر الهاشتاغات انتشارا في أغلبية المدن العربية صباح الأحد.

بتحليل انتشار تلك الهاشتاغات باللغتين العربية والانجليزية نرى أكثر البلاد حول العالم استخداما لها كما يظهر في الرسم التحليلي التالي.

مصدر الصورة Mass relevance

وورد على تلك الهاشتاغات والعبارات قرابة نصف المليون تغريدة وذلك على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط..

ونرى أن أكثر البلاد العربية استخداما لتلك الهاشتاغات هي السعودية.

ويذكر أن المغردين السعوديين هم الأكثر نشاطا عربيا على تويتر.

وتلت السعودية إندونيسيا التي تعتبر اكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، إذ يقطن أراضيها اكثر من 220 مليون مسلم ومسلمة.

ونشر المستخدمون تهانيهم بمناسبة حلول عيد الأضحى.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @no_one_16 #عيد_الاضحي_المبارك2019

تهنئة من الاعمااق بعيد الاضحى المبارك

لكل الامة العربية والاسلامية

لكل غالي وعزيز لكل اخوتي واخواتي بتويتر

حتى لو ما بعرفكم انتم اهل واسرة ثانية اعتز بهم

دمت بخير وسعادة وهناء وعساكم من عواده pic.twitter.com/PMQti3XN8M — أميره فقيره (@no_one_16) ١١ أغسطس ٢٠١٩

كما نشر عدد من السياسيين حول العالم تهانيهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jeremycorbyn Eid Mubarak to everyone celebrating #EidAlAdha today here in Britain and across the world.



As pilgrims finish Hajj, a journey of a lifetime for many, let us all reflect on how we can come together to work for the common good of all. pic.twitter.com/xbhA9S37P8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) ١١ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SecPompeo I would like to send all Muslims around the world warm wishes on Eid al-Adha. May this Eid bring you all joy and happiness as you celebrate with friends and family. Eid Mubarak! pic.twitter.com/pXUMmyyGdz — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ١١ أغسطس ٢٠١٩

بينما نشر آخرون صور ومقاطع من عملية رمي الجمرات.