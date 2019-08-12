مغردون :ماذا تكشف "خطبة عيد" معارضة لعمل المرأة في السعودية؟

تسبب موضوع خطبة عيد في السعودية، في سجال واسع على مواقع التواصل ما دفع السلطات إلى إيقاف الخطيب، وتحويله إلى التحقيق.

مصدر الصورة HASSAN AMMAR

فقد أظهر مقطع فيديو وثقته إحدى الناشطات، مقتطفات من خطبة العيد، في أحد مساجد مدينة جدة.

وظهر الخطيب وهو يهاجم المرأة العاملة في مواقع مختلطة مع الرجال، بل نعتها بأوصاف اعتبرها كثيرون "نابئة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Salehjoraibi لا تستغربوا من تلاميذ الفكر الصحوي الذي يصف المرأة التي تكشف وجهها.فقط.بأقبح الأوصاف ويقذفها في شرفها ويصف زوجها وأباها وأخاها بالديوث.

أقول:لا تستغربوا أن يعتبر هؤلاء المرأة التي تعمل في أي مجال بأنها كالتي تأكل بثدييها.

ثأثير مدرسة تحقير المرأة وشيطنتها في عقولهم ليس وليد اليوم — صالح جريبيع الزهراني (@Salehjoraibi) ١٢ أغسطس ٢٠١٩

وقال الخطيب :"ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العزة والشرف، وهي لا تستجيب لدعوات المبطلين لتصبح بائعة تخالط الرجال".

وختم خطبته مستشهدا بعبارة لطالما رددها رجال الدين "تموت الحرّة، ولا تأكل بثدييها".

وخلال السنوات الأخيرة، أتيحت فرص عمل لمزيد من النساء السعوديات وأصبح من المعتاد رؤيتهن يعملن في المحال التجارية المنتشرة في البلاد. وقد أثار ذلك ردود فعل مستنكرة من قبل البعض.

استنكار على تويتر

ولم تمر ساعات على انتشار الخطبة المسجلة، حتى أطلق مغردون هاشتاغ "#خطباء_المساجد_يحرضون_على_الدولة"، طالبوا من خلاله بفتح تحقيق بخطب بعض المساجد.

وبدوره سارع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ للتعليق على الفيديو، إذ نفى أن يكون هذا الخطيب ضمن قائمة الأئمة المعتمدين لدى الوزارة.

وأوضح الوزير في تسجيل نشر على تويتر بأن "المكان الذي أقيمت في الصلاة غير مرخص وبأنه فضاء تم تهيئته من قبل سكان أحد أحياء مدينة جدة".

فتحت الخطبة النقاش مجددا حول مدى تقبل السعوديين للإصلاحات الاجتماعية التي قادها الأمير محمد بن سلمان واعتبرت صادمة للمحافظين في المملكة.

فلم يخف مغردون تخوفهم من عودة الخطاب المتشدد، وتساءلوا عن كيفية مراقبة المساجد لحماية الانفتاح الذي تمر به المملكة، على حد تعبيرهم.

ويرى مغردون أن الخطبة الأخيرة تؤشر على أن "الاستياء المكتوم لدى التيار المتشدد من الإصلاحات الأخيرة بدأ يخرج إلى العلن".

في حين قلل آخرون من الخطبة ووصفوا تصرف الإمام بـ "الفردي والعابر".

بينما أيد البعض الآخر كلام الخطيب قائلين إن ما تحدث عنه يندرج ضمن باب النصح فقط، وليس بهدف الطعن في قرارات الدولة.

فكتب سعيد العدواني:" قضية الإمام الذي هاجم النساء العاملات في خطبة العيد شمالي جدة لا تستحق كل هذه الضجة التي أثيرت حولها.. صدقوا أن في الولايات المتحدة وأوربا وأكثر الدول ليبرالية وتحرراً في العالم هناك دعاة مازالوا يهاجمون عمل المرأة .. في كل ثقافة هناك من يؤيد ومن يرفض ولكن في حدود القانون" .

من جانب آخر، علقت المغردة روزانا بالقول: "#خطيب_يقذف_النساء، هل هذه أخلاق، إمام المسجد يتكلم بأعراض النساء ويقذفهن ويطعن في شرفهن ...!وفي صلاة العيد ؟نطالب بمحاسبته واتخاذ الإجراء المناسب بحقه فهذه الخطابات لا تليق ولا تمثل السعودية "العظمى" !"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamssonosi حاربوا تعليمها

حاربوا عملها

حاربوا ظهور هويتها

حاربوا استقلالها

حاربوا كل شيء يخص المرأة إلا قمعها والتسلط عليها، في سبيل حماية المجتمع كما يدعون..

ونسوا في زحام كل ذلك أن يحاربوا الظلم والفقر والجهل والتطرف والكراهية!



عن بعضهم قدس الله سره أتحدث!#خطيب_يقذف_النساء — همسه السنوسي 🇸🇦 #MbS (@hamssonosi) ١١ أغسطس ٢٠١٩

يذكر أنه في السنوات الأخيرة الماضية، تراجع دعاة سعوديون عن فتاواهم السابقة واعتذروا من الشعب السعودي منتقدين الأخطاء التي وقع بها "تيار الصحوة"سابقا من تحريم مظاهر الفرح.