لماذا شغل أحمد حسن وزينب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؟

أثار الثنائي المصري أحمد حسن وزينب جدلا في الآونة الأخيرة في مصر بسبب المحتوى الذي يقدمانه عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد حسن وزينب

مصدر الصورة Facebook @AhmedHas0san Image caption أحمد حسن وزينب

وأعلن الزوجان اعتزالهما مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو نشراه على موقع يوتيوب قالا فيه: "إحنا تعبنا يا جماعة مش قادرين نكمل، مش هنزل صور تاني على السوشيال ميديا، مش هنظهر تاني، وعارف دي حاجة هتبسطكم، إفرحوا زغرطوا، للسنة الجاية، محدش هيشوف خلقتنا تاني".

ويأتي ذلك على إثر انتقادات للثنائي أحمد حسن وزينب باستغلال طفلتهما الرضيعة، لتحقيق العديد من المشاهدات عبر موقع يوتيوب لكسب المال، ما أثار غضب الكثيرين الذين انهالوا عليهما بالانتقادات اللاذعة، حتى وصل الأمر إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضدهما.

فقالت سلمى: "انت مش بائس ولا تعيس أكتر من طفلة طلعت لقت أبوها وأمها احمد حسن وزينب البنت دي صعبانة عليا والله إنها ف الموقف دا وأثبتت أن محدش بيختار أبوه ولا أمه فعلا وربنا يكون ف عونها ومتنتحرش بسببهم أول ما تبدأ تمشي مثلا هروبا من اللي هتشوفه ف حياتها معاهم".

وقال أحمد: "أخدني الفضول إني اخش اشوف احمد حسن وزينب لأول مره في حياتي واخر مره خلاص وحزين جداً ع الڤيو اللي اتحسبلهم بسببي وعالم في قمة الوقاحة وعدم انسانية واستغلال طفلة لسه لحمه ف ايديهم، وحياه مراتة وخصوصياتهم اللي كلها في العلن".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalmaKh28 انت مش بائس ولا تعيس اكتر من طفلة طلعت لقت ابوها وامها احمد حسن وزينب البنت دي صعبانة عليا والله انها ف الموقف دا واثبتت ان محدش بيختار ابوه ولا امه فعلا وربنا يكون ف عونها ومتنتحرش بسببهم اول ما تبدأ تمشي مثلا هروباا من اللي هتشوفه ف حياتها معاهم..🚶🏻‍♀️ — SALMA..🖤✨ (@SalmaKh28) ٢ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @2_R_81 أخدني الفضول إني اخش اشوف احمد حسن وزينب لأول مره في حياتي واخر مره خلاص

وحزين جداً ع الڤيو اللي اتحسبلهم بسببي

وعالم في قمة الوقاحة وعدم انسانية واستغلال طفلة لسه لحمه ف ايديهم،

وحياه مراتة وخصوصياتهم اللي كلها في العلن... — Ahmmed Rabiee (@2_R_81) ٣ أغسطس ٢٠١٩

وفي المقابل اعتبر آخرون أن ما يقوم به أحمد حسن وزوجته ما هو إلا حرية شخصية، مستنكرين التعليقات التي تناولت طفلتيهما.

فقال خالد: "سايبين الأهالي اللي بيرمو أطفالهم في الشارع ويسرحوا بيهم يشحتوا وماسكين فيهم عشان بيلاعبو بنتهم وبيصوروها، طب ما يصوروها ويعملو اللي عايزينو دي بنتهم ومحدش هيخاف عليها أكتر منهم يعني حاجه متخصش حد خالص، أي حد بيتنمر عليهم يحط نفسه مكانهم وكأن دي بنته هو ويشوف هيحس بايه، ارتقوا شويه".

وقالت هنا محمد: "بالرغم إني بكره أحمد حسن وزينب بس أنا عمري ما هتنمر على طفلة لسة مولودة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_khaled201018 سايبين الاهالي اللي بيرمو اطفالهم في الشارع وبيسرحو بيهم يشحتو وماسكين فيهم عشان بيلاعبو بنتهم وبيصوروها، طب ما يصوروها ويعملو اللي عايزينو دي بنتهم ومحدش هيخاف عليها اكتر منهم يعني حاجه متخصش حد خالص..اي حد بيتنمر عليها يحط نفسه مكانهم وكأن دي بنته هو ويشوف هيحس بايه،ارتقو شويه. — Khaled 🇪🇬🇸🇦 (@_khaled201018) ٦ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Haamoamed1 بالرغم اني بكره احمد حسن وزينب بس انا عمري ما هتنمر علي طفلة لسة مولودة — Haنa_moحamed (@Haamoamed1) ٢٧ يوليو ٢٠١٩

وتفاجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أمس بنشر الثنائي صورة لهما في دبي بعد أقل من 24 ساعة من إعلانهما اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال الدكتور أحمد: "رجعوا في كلامهم تاني ومكملين يعني اعتزلو حوالي 20 ساعة تقريبا".

وقالت نها: "والنبي كلهم أسبوعين ويرجعوا يقرفونا تاني بفيديو هاتهم هم بس حبوا يعملوا شو مش اكتر ويأخذوا مشاهدات عالية بس".

نعيمة المقبالي

مصدر الصورة Instagram @thenaeema Image caption نعيمة المقبالي

وقالت نعيمة المقبالي، إحدى مشاهير إنستغرام في عمان لبي بي سي: "للأسف الشديد أصبح التنمّر عادة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي على المشاهير بمختلف فئاتهم من الفنانين والممثلين وصانعي المحتوى الرقمي وحتى الأشخاص المعروفين في أي مجال مهني".

وأضافت: "أنا كشخصية عامة منفتحة وبالأخص نسائية من مجتمع يسمى نفسه (محافظ) أتعرض للكثير من الانتقادات وحتى الشتائم ليس علي فقط ولكن على عائلتي، لا أنكر أحيانا أنني وسائر زملائي نتضايق من كل هذا الهجوم غير المبرّر، وهذا الهجوم الذي نتعرض له يتوجب توجيهه نحو المشاكل الكبيرة التي تعاني منها مجتمعاتنا مثل الفقر والتخلف والبطالة) وليس على أشخاص مهنتهم هي صناعة محتوى ترفيهي أو أسلوب حياة مثل الأكل والتجميل والحياة الأسرية".

وختمت نعيمة بالقول: "أنا شخصيا مؤمنة بما أقدمه ولن أتراجع أبدا عن كوني شخصية نسائية مؤثرة أقدم محتوى إيجابي سواء تسلية أو معلومات مفيدة وأعلم أنني قدوة لكثير من الشباب بشكل عام والفتيات والنساء بشكل خاص".