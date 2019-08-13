لماذا شغل أحمد حسن وزينب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؟
أثار الثنائي المصري أحمد حسن وزينب جدلا في الآونة الأخيرة في مصر بسبب المحتوى الذي يقدمانه عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد حسن وزينب
وأعلن الزوجان اعتزالهما مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو نشراه على موقع يوتيوب قالا فيه: "إحنا تعبنا يا جماعة مش قادرين نكمل، مش هنزل صور تاني على السوشيال ميديا، مش هنظهر تاني، وعارف دي حاجة هتبسطكم، إفرحوا زغرطوا، للسنة الجاية، محدش هيشوف خلقتنا تاني".
ويأتي ذلك على إثر انتقادات للثنائي أحمد حسن وزينب باستغلال طفلتهما الرضيعة، لتحقيق العديد من المشاهدات عبر موقع يوتيوب لكسب المال، ما أثار غضب الكثيرين الذين انهالوا عليهما بالانتقادات اللاذعة، حتى وصل الأمر إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضدهما.
فقالت سلمى: "انت مش بائس ولا تعيس أكتر من طفلة طلعت لقت أبوها وأمها احمد حسن وزينب البنت دي صعبانة عليا والله إنها ف الموقف دا وأثبتت أن محدش بيختار أبوه ولا أمه فعلا وربنا يكون ف عونها ومتنتحرش بسببهم أول ما تبدأ تمشي مثلا هروبا من اللي هتشوفه ف حياتها معاهم".
وقال أحمد: "أخدني الفضول إني اخش اشوف احمد حسن وزينب لأول مره في حياتي واخر مره خلاص وحزين جداً ع الڤيو اللي اتحسبلهم بسببي وعالم في قمة الوقاحة وعدم انسانية واستغلال طفلة لسه لحمه ف ايديهم، وحياه مراتة وخصوصياتهم اللي كلها في العلن".
وفي المقابل اعتبر آخرون أن ما يقوم به أحمد حسن وزوجته ما هو إلا حرية شخصية، مستنكرين التعليقات التي تناولت طفلتيهما.
فقال خالد: "سايبين الأهالي اللي بيرمو أطفالهم في الشارع ويسرحوا بيهم يشحتوا وماسكين فيهم عشان بيلاعبو بنتهم وبيصوروها، طب ما يصوروها ويعملو اللي عايزينو دي بنتهم ومحدش هيخاف عليها أكتر منهم يعني حاجه متخصش حد خالص، أي حد بيتنمر عليهم يحط نفسه مكانهم وكأن دي بنته هو ويشوف هيحس بايه، ارتقوا شويه".
وقالت هنا محمد: "بالرغم إني بكره أحمد حسن وزينب بس أنا عمري ما هتنمر على طفلة لسة مولودة".
وتفاجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أمس بنشر الثنائي صورة لهما في دبي بعد أقل من 24 ساعة من إعلانهما اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.
فقال الدكتور أحمد: "رجعوا في كلامهم تاني ومكملين يعني اعتزلو حوالي 20 ساعة تقريبا".
وقالت نها: "والنبي كلهم أسبوعين ويرجعوا يقرفونا تاني بفيديو هاتهم هم بس حبوا يعملوا شو مش اكتر ويأخذوا مشاهدات عالية بس".
نعيمة المقبالي
وقالت نعيمة المقبالي، إحدى مشاهير إنستغرام في عمان لبي بي سي: "للأسف الشديد أصبح التنمّر عادة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي على المشاهير بمختلف فئاتهم من الفنانين والممثلين وصانعي المحتوى الرقمي وحتى الأشخاص المعروفين في أي مجال مهني".
وأضافت: "أنا كشخصية عامة منفتحة وبالأخص نسائية من مجتمع يسمى نفسه (محافظ) أتعرض للكثير من الانتقادات وحتى الشتائم ليس علي فقط ولكن على عائلتي، لا أنكر أحيانا أنني وسائر زملائي نتضايق من كل هذا الهجوم غير المبرّر، وهذا الهجوم الذي نتعرض له يتوجب توجيهه نحو المشاكل الكبيرة التي تعاني منها مجتمعاتنا مثل الفقر والتخلف والبطالة) وليس على أشخاص مهنتهم هي صناعة محتوى ترفيهي أو أسلوب حياة مثل الأكل والتجميل والحياة الأسرية".
وختمت نعيمة بالقول: "أنا شخصيا مؤمنة بما أقدمه ولن أتراجع أبدا عن كوني شخصية نسائية مؤثرة أقدم محتوى إيجابي سواء تسلية أو معلومات مفيدة وأعلم أنني قدوة لكثير من الشباب بشكل عام والفتيات والنساء بشكل خاص".