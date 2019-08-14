عادت قضية "تكويت" الوظائف لتتصدر واجهة الأخبار في الكويت، بعدما أشار إحصاء إلى ارتفاع أعداد العمال المصريين في البلاد.

مصدر الصورة YASSER AL-ZAYYAT

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن تقريرا صدر عن جهاز الإحصاء والتعبئة العامة المصرية أفاد بأن الكويت استقبلت أكثر من "8 آلاف مصري شهريا عام 2018"، لغرض العمل.

وأثار التقرير جدلا نيابيا حكوميا، إذ حث نواب الحكومة على التدقيق في التقرير والتسريع في "استبدال العمال الوافدين بكويتيين".

ووصفت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، الأمر بـ "الجريمة والكارثة" معتبرة أن التقرير يثبت أن الحكومة الكويتية غير جادة في سياسة "الإحلال " (تقديم الكويتيين على الوافدين في الوظائف الحكومية).

وأضافت الهاشم في مقال أن "التقرير يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين غالبيتهم بلا مؤهل جامعي".

وفتح الجدل باب التساؤلات عن مدى تأثير ذلك الوضع على مصر، في حال استجابت الحكومة الكويتية لطلب النواب.

وفي عام 2017، وضعت الحكومة الكويتية "خطة تكويت" يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعة من الوظائف الحكومية.

وتهدف الخطة إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العمومية، وذلك للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطالة.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن القوة العاملة الكويتية في سوق العمل ارتفعت إلى 17% مقابل تراجع أعداد العمال الأجانب.

ولكن العديد من الكويتيين ينتقدون النتائج السنوية لتنفيذ هذه الخطة، لذا يدعو مغردون إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة والاستفادة من الطاقات البشرية المحلية للحد من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bo3aliAlnufais ياجماعه اغلب الوافدين اللي يدشون الكويت ويشتغلون هدفهم يجمع له مبلغ من المال ويروح ديرته علشان يسوي له مشروع ويعيش منه ماعدا المصريين يبي يستوطن في الكويت ويموت فيها ومايبي يطلع منها حتي لو يوصل عمره٨٠ مايبي يروح ديرته وشكثر اشوفهم اعمارهم فوق ٧٠ واذا سألته يقول انا مبسوط هنا!! — Bo 3alinAlnufais (@bo3aliAlnufais) ١٤ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Bn3aQooLQ8 المصريين من يومهم يدشون الكويت واعدادهم كبيره جداً شمعنا هالوزيره اللي وجهلها السؤال ليش ماوجهه لخالته ام احمد الله يحفظها😊 https://t.co/DKHrewKjZG — بـن عـــــاقــول (@Bn3aQooLQ8) ١٤ أغسطس ٢٠١٩

على النقيض، يصف آخرون "خطة التكويت" بأنها حصار يضع الوافد أمام خيارات تقوده إلى الرحيل طواعية ويحذرون من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكويتي.

ويصف المغرد أحمد القرار القاضي بتوطين الوظائف العمومية بـ "العنصري".

في حين يرى المغرد طه فاضل أن الهجوم على الوافدين عموما والمصريين خصوصا اكتسب بعدا سياسيا، لزيادة شعبية الحكومة والبرلمان، خاصة أن معظم الكويتيين، يفضلون الوظائف الحكومية على الوظائف الخاصة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tahabafdhel في دولة #الكويت؛ بعدما كان المغتربون من #حضرموت يحظون بعناية خاصة أفضل من المصريين وغيرهم أصبح في العقود الأخيرة غير مرحب به بسبب الجواز اليمني الذي يعد من الجوازات المريبة في العالم..

المصريون الآن يتوافدون بالآلاف إلى دولة الكويت وربما يشكلون أغلبية فيها بعد سنوات!! pic.twitter.com/DMgrXdrRGW — طه بافضل (@tahabafdhel) ١٤ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Adham_Waffi الحقيقة معلش صادمة لكن لازم نعرفها هى بتمثل فئة من الشعب الكويتي الذى ضج من سلوك بعض المصريين هناك من فساد ونصب واحتيال والمطالبين بخروجنا من الكويت.حق الشعب أن يجد من يمثله ويوصل فكره للحكومة، هى فقط وسيط استغل جيدا هذه الكراهية انتخابيا وهناك برلمانيون آخرون يتبنون نفس مطالبها — رغدة💞 (@Adham_Waffi) ١٤ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @THassan64324042 مازالت النائبة الكويتية صفاء هاشم تهاجم المصريين

وصرحت غادة عجمى نائبة برلمان مصري العمالة المصرية بالكويت بمختلف فئاتها من العمال حتى المهندس والطبيب ساهموا فى إعادة بناء دولة الكويت وهذا شرف لنا

السؤال هنا لماذا هذه الانثي العنكبوت لا تحب مصر والمصريين

هل ظتها واحد مصري 😂 pic.twitter.com/3fF4GIRQ1Y — T.Hassan (@THassan64324042) ١٤ أغسطس ٢٠١٩

وتساءل المغرد هشام الخضري "متى سننتهي من هذا.. مواطن وافد، مواطن وافد.. والله صار شيء غثيث".

بينما غرد خلف ناصر:" أعتقد اذا استمر الوضع كما هو ، سيصبح عدد المصريين أكثر من الكويتيين. اختلال التركيبة السكانية مخيف على المدى البعيد، وزارات الدولة والجمعيات التعاونية والشركات والمؤسسات كلها مصريون .اتقُوا الله في الكويت هذه عمالة غالبيتها هامشية نحن لسنا ضد الأخوة المصريين".

وفي إطار الجدل حول العمال الأجانب، أطلق حساب على تويتر بعنوان "الحركة الكويتية ضد توغل الوافدين" .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @xforeignersx بسم الله الرحمن الرحيم



تم انشاء الحركه الكويتيه ضد الوافدين



حركتنا بعيده عن العنصريه، لكن حين تتجاهل الحكومه المبدعين الكويتيين الذين يكرمون من الدول العظمى، وتستبدلهم بوافدين من دول منتشر بها الرشوه والفساد،

هنا لابد من وقفه بوجه الحكومه — الحركه الكويتية ضد توغل الوافدين (@xforeignersx) ١٣ أغسطس ٢٠١٩

يذكر أن تصريحات الأخيرة للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، أثارت موجة غضب في مصر.

وبينما رفضت الحكومة المصرية التعليق على تصريحات الهاشم، دعاها نواب مصريون إلى مراجعة كلامها معتبرين "الحديث حول جدوى وجود العمالة المصرية أمرا غير لائق ويضر بالعلاقة بين البلدين".

وللهاشم تاريخ طويل في الهجوم على العمال المصريين في الكويت، إذ طالبت مرارا بترحيلهم بحجة أنهم عالة على الاقتصاد الكويتي.