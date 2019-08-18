هاشتاغ #فرح_السودان بعد التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة

مصدر الصورة EBRAHIM HAMID

استمر هاشتاغ #فرح_السودان بتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح اليوم الاحد 18 أغسطس/ آب في عدد من الدول العربية بعد أن تم التوقيع يوم أمس السبت على اتفاق لتقاسم السلطة في السودان بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية.

ويمهد الاتفاق التاريخي الطريق للانتقال الى الحكم مدني. وتم التوصل إليه بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي اطاحت بحكم الرئيس عمر البشير الذي استمر 30 عاما.

وحصد هاشتاغ #فرح_السودان أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما انتشر هاشتاغ باسم السودان ليحصل على أكثر من 30 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

وأعرب عدد كبير من المغردين السودانيين عبر موقع تويتر عن فرحهم بهذا الإنجاز وتحدثوا عن أملهم بأن تهدأ الأوضاع وتخرج البلاد من الفوضى ويعم السلام.

ونشر كثيرون على موقعي تويتر وفيسبوك مقاطع فيديو تظهر الاحتفالات في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وتجمع المواطنين بالقرب من القاعة التي شهدت مراسم التوقيع.

وأعرب مغردون عن أملهم بأن تساعد أي حكومة جديدة في تحسين الوضع الاقتصادي ومساعدة المواطنين الفقراء في الحصول على قوت عيشهم.

وتحدث عدد من المغردين عن أهمية تحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات ضد المجلس العسكري ودعوا إلى العمل لإقامة نظام يحقق العدالة للجميع.

واستخدم بعض المغردين العرب الهاشتاغ لتهنئة الشعب السوداني بهذا الاتفاق قائلين إن على الدول العربية التعلم من التجربة السودانية للوصول إلى دولة مدنية.