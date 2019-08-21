أقام سكان أحد أحياء مدينة الكرم الساحلية في تونس حفلة لحفرة في شارع احتجاجا على الإهمال، وذلك بعد أن مضى عليها ثلاثون يوما دون إصلاح.

برنامج #ترندينغ:

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