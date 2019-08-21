ما حقيقة اعتزال إليسا الغناء بسبب "المافيا"؟
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إليسا تعلن اعتزالها الغناء بسبب "المافيا"

  • 21 أغسطس/ آب 2019

المطربة اللبنانية إليسا تعلن اعتزالها الغناء بسبب ما وصفته "بمافيا" صناعة الموسيقى.فهل ستعتزل فعلاً؟

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