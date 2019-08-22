سيدة عراقية تتعرض للضرب في مطار مشهد في إيران

غضب في العراق بعد انتشار فيديو لسيدة عراقية تقول إنها تعرضت للضرب في مطار مشهد في إيران.

برنامج #ترندينغ:

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