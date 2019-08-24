هاشتاغ #AmazonFires يتابع تصدر تويتر مع استمرار حرائق غابات الامازون

مصدر الصورة NASA

مع تواصل حرائق غابات الأمازون، يستمر هاشتاغ #AmazonFires بتصدر قائمة أكثر الهاشتاغت تداولا على موقع تويتر في عدد من الدول حول العالم.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 70 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستخدم نشطاء الدفاع عن البيئة الهاشتاغ لمطالبة زعماء العالم بالتدخل المباشر لإيقاف هذه الحرائق التي تستعر وتدمر غابات الأمازون.

واتهم كثيرون على موقع فيسبوك الحكومة البرازيلية بتشجيع المزارعين على قطع الأشجار وإزالة الغابات المطيرة.

وانتشر هاشتاغ #حرائق_الأمازون في دول بعض الدول العربية مثل الأردن والسعودية والإمارات. وقام كثيرون بنشر صور تظهر الحرائق والنيران وهي تلتهم الأشجار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @moohaammaaa والله أن هذا الموضوع مؤلم للغاية كيف أنه غابة تنتج لنا أكثر من عشرين بالمئة من الاكسچين اللازم للحياة تحترق بهذه الطريقة دون وجود فرق عالمية للأطفاء بها أو مساعدة عالمية فى إطفائها !! #حرائق_الأمازون#AmazonFires — محمااااه 🇪🇬⁩⁦ (@moohaammaaa) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Old_styler #حرائق_الأمازون

غابات الأمازون تعتبر الرئة التي تتنفس منها الأرض وهي تشهد حالياً أكبر حرائق في التاريخ بحيث يرى بعض الخبراء أن الأمازون قد تختفي من الأرض.



وصلت الحرائق ما مساحته 500 ألف هكتار حالياً .علماً بأن الهكتار الواحد يساوي عشرة ألاف متر مربع.

صورتين إحداها عن قمر صناعي pic.twitter.com/TdT4lEwpSI — فهد_الناصر (@Old_styler) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

وأطلق مغردون خلال اليومين الماضيين هاشتاغات أخرى للتعليق على الحرائق مثل #PrayForTheAmazon أو الصلاة من أجل غابات الأمازون.

ونشر مغردون صورا تظهر تأثر الحيوانات البرية بالحرائق كما نشر البعض صورا لحيوانات محترقة بعد أن قضت عليها ألسنة اللهب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PeterGleick Dear Media,

Your focus on the #AmazonFires is great. Keep it up.

But the issue isn't that we'll run out of oxygen.

The critical issues are:

1 The destruction of natural ecosystems.

2 The production of CO2 emissions & loss of CO2 absorption.

3 Violence against native populations. — Peter Gleick (@PeterGleick) ٢٣ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bouchmed #حرائق_الامازون .. حدث ربما سيغير شكل الحياة على سطح الأرض ،،، منذ اكثر من اسبوعين والغابات البرازيلية تحترق ولعل الصورة الأكثر تعبيرًا عن حجم الكارثة هي الصادرة من وكالة ناسا وتبين ان حجم الحرائق كبيرة لدرجة... https://t.co/DTTdCkxGYs — محمد بوشمال (@bouchmed) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

ويضم حوض الأمازون أكبر غابة استوائية في العالم، تشمل أجزاءً من تسع دول وهي البرازيل، وبوليفيا، والبيرو، والإكوادور، وكولومبيا، وفنزويلا، وغيانا، وسورينام، وغيانا الفرنسية.

وتداول العديد على موقعي فيسبوك وتويتر صورة التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من الفضاء تظهر دخان حرائق الأمازون.

وحذر البعض من أن الحرائق لن تترك آثارها المدمرة على دول امريكا الجنوبية فقط بل سيكون لها تأثير كبير على مستقبل كوكب الأرض. وتنتج غابات الأمازون خمس الأوكسجين على كوكب الأرض ومن دونها لا يمكن مواجهة التغير المناخي.