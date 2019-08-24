هاشتاغ #AmazonFires يتابع تصدر تويتر مع استمرار حرائق غابات الامازون
مع تواصل حرائق غابات الأمازون، يستمر هاشتاغ #AmazonFires بتصدر قائمة أكثر الهاشتاغت تداولا على موقع تويتر في عدد من الدول حول العالم.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 70 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
واستخدم نشطاء الدفاع عن البيئة الهاشتاغ لمطالبة زعماء العالم بالتدخل المباشر لإيقاف هذه الحرائق التي تستعر وتدمر غابات الأمازون.
واتهم كثيرون على موقع فيسبوك الحكومة البرازيلية بتشجيع المزارعين على قطع الأشجار وإزالة الغابات المطيرة.
وانتشر هاشتاغ #حرائق_الأمازون في دول بعض الدول العربية مثل الأردن والسعودية والإمارات. وقام كثيرون بنشر صور تظهر الحرائق والنيران وهي تلتهم الأشجار.
وأطلق مغردون خلال اليومين الماضيين هاشتاغات أخرى للتعليق على الحرائق مثل #PrayForTheAmazon أو الصلاة من أجل غابات الأمازون.
ونشر مغردون صورا تظهر تأثر الحيوانات البرية بالحرائق كما نشر البعض صورا لحيوانات محترقة بعد أن قضت عليها ألسنة اللهب.
ويضم حوض الأمازون أكبر غابة استوائية في العالم، تشمل أجزاءً من تسع دول وهي البرازيل، وبوليفيا، والبيرو، والإكوادور، وكولومبيا، وفنزويلا، وغيانا، وسورينام، وغيانا الفرنسية.
وتداول العديد على موقعي فيسبوك وتويتر صورة التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من الفضاء تظهر دخان حرائق الأمازون.
وحذر البعض من أن الحرائق لن تترك آثارها المدمرة على دول امريكا الجنوبية فقط بل سيكون لها تأثير كبير على مستقبل كوكب الأرض. وتنتج غابات الأمازون خمس الأوكسجين على كوكب الأرض ومن دونها لا يمكن مواجهة التغير المناخي.