زوجة خليجية تطلب الطلاق من زوجها "لحبه الزائد لها"
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

زوجة خليجية تطلب الطلاق من زوجها بسببه الحب والهدايا

  • 26 أغسطس/ آب 2019

زوجة خليجية تطلب الطلاق من زوجها بسببه حبه الزائد لها وإغداقه عليها بالهدايا وعدم الشجار معها .

برنامج #ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج على الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الإطلاع على قصصنا يوميا من خلال صفحات بي بي سي العربية على فيسبوك، ويوتوب وإنستغرام.

مواضيع ذات صلة