في مصر، أطلق أساتذة جامعيون وباحثون في مجالات علمية مختلفة هاشتاغا يحمل عنوان "#علماء_مصر_غاضبون".

مصدر الصورة Mlenny

ويحاول الأكاديميون المصريون من خلاله تسليط الضوء على ما وصفوها بأوضاعهم "المعيشة والمهنية المتردية" التي لا تزال "رهن قوانين قديمة ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي".

"رواتب لا توفر عيشة كريمة"

لذا يطالب كثير منهم بتعديل اللوائح القانونية وبزيادة أجورهم بشكل يتناسب مع دورهم العلمي، ومكانتهم الاجتماعية.

ونقل الهاشتاغ هموم ومشاكل الأطباء والباحثين في مصر.

ويحكي المنشور التالي قصة باحث "دفع حياته ثمناً للعلم بعد أن أصابته بكتيريا قاتلة ليترك لعائلته راتبا تقاعديا قدره ٩٠٠ جنيه".

ويشكو كرم الملاوي وضعه قائلا: "أنا أستاذ هندسة ميكانيكية واستشارى في الهيئة المصرية للمواصفات القياسية وعضو في إحدى اللجان الفنية - صدق أو لا تصدق - مكافأة اللجنة 89 جنيه ويتم صرفها لاحقا بعد أكثر من 3 أشهر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MoustafaDrahmed د.أحمد إبراهيم السيد الباحث بمركز البحوث الزراعية دفع حياته ثمناً للعلم بعد أن أصيب بنوع قاتل من البكتيريا في المعمل عند محاولته عزل نوع جديد من البكتيريا.

وقد ترك زوجة وطفلين مازن وياسين ومعاش ٩٠٠ جنيه.

حقهم معاش لا يقل عن ٩٠% من آخر راتب تقاضاه زميلنا العالم!#علماء_مصر_غاضبون pic.twitter.com/zPExTbcjmy — DrAhmed Moustafa (@MoustafaDrahmed) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

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أما منتصر حسن فيعمل في الصباح معيدا في الجامعة وفي المساء فنيا لتركيبات وتجهيزات للمحلات التجارية، ويقول في تدوينة: "أعمل كفني تركيب بدرجة معيد، كل هذا لكي أوفر أساسيات الحياة وليس لشراء شقة أو سيارة أو رغبة في الزواج الذي بات بالنسبة لي كالحج لمن استطاع إليه سبيلا".

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"من يحمي العقول من الهجرة؟"

ولم يقتصر التفاعل على أصحاب الاختصاص، فقد انخرط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في النقاش وعبروا عن دعمهم لمطالب الأستاذة والباحثين، مؤكدين أن ازدهار مصر يكون بإعلاء قيمة العلم والعلماء.

كما عاب مدونون على الحكومات المصرية المتعاقبة "إهمالها للعلماء في الوقت الذي تولي فيه اهتماما أكبر بالفنانين والقضاة وضباط الجيش والقضاء".

وعقد بعضهم مقارنة بين وضع الباحثين والجامعيين في الغرب ومصر.

واستعان آخرون بمشهد من فيلم "فبراير الأسود" الذي يتطرق لمعاناة العلماء، وتهميش الدولة للباحثين. وتسعى الشخصيات الرئيسية (العلماء) في الفيلم إلى إيجاد طرق تخرجهم من حالة الإحباط فيقررون مصاهرة قضاة أو اللجوء إلى دول أجنبية.

ويعلق المدون وليد نصر متسائلا: "من سيحمي العقول المصرية من الإغراءات التي تقدمها لهم الجامعات والمؤسسات الأوروبية؟ لا تلوموا الشباب عندما يعزفون عن العمل كأعضاء هيئة تدريس ويفضلون الهجرة".

ودونت المغردة غادة فايد: "إذا كتب أحد الفنانين أنه سيعتزل لكانت كل البرامج تتحدث عن اعتزاله وأسباب حزنه .. ولكن عندما يغضب أساتذة الجامعات لا نجد من يتحدث عنهم وعن مشاكلهم .. أين الإعلام المحترم؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mtoQCU9xR1q5U8S #علماء_مصر_غاضبون

من اواخر كلمات الراحل الدكتور / احمد زويل

" الغرب ليس اذكى منا .. ولكنهم يظلون وراء

الفاشل حتى ينجح و هنا يظلون وراء الناجح

حتى يفشل " — جمال عبد العظيم (@mtoQCU9xR1q5U8S) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

عصام حجي يدخل على الخط

ومن بين أبرز المشاركين في الهاشتاغ كان عالم الفضاء المصري عصام حجي الذي يعمل في وكالة ناسا بالولايات المتحدة.

ونشر حجي سلسلة تغريدات أعلن خلالها مساندته لزملائه داخل مصر، مشيرا إلى أن "الاستبداد والطاعة المطلقة هما العدو الأساسي للعلم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @essamheggy تراجع قيمة العلم بمجتمعنا سببه تراجع دوره على مستوى الحاكم والمحكوم. يفرقهم سعي المحكوم للتحرر بالتعلم بينما يخشى الحاكم تحقق حلم المحكوم فيعصاه. حب الطاعة المطلقة والخوف من قدرة المعرفة على التغيير هما أس عداء الإستبداد للعلم.

النفس الحرة لا تجتمع في عقل جاهل #علماء_مصر_غاضبون https://t.co/PdDXetVnHN pic.twitter.com/H2tpYBGrQc — د. عصام حجي (@essamheggy) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @essamheggy حتى لو كان الهاشتاج ده نقطة ميه حلوة في بحر مالح وإنو يخلي شكلك وحش وغير رصين. مش ح أتردد دقيقة واحدة عن دعم زملائي وأساتذتي في مصر الي من غيرهم مكنتش وصلت لأي نجاح.



للزملاء في الخارج شارك بصورتك في مكان أبحاثك، وصل صوتك للساعدوك وعلموك. متكنش أناني.

#علماء_مصر_غاضبون pic.twitter.com/jbwY83UvkQ — د. عصام حجي (@essamheggy) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MaaroufHeba مش حرام استاذ متفرغ في كلية حقوق خرج اجيال من القضاه معاشه لا يتجاوز 2000 جنية في حين كل من علمهم يتقاضوا اضعاف مرتبه من اول تعيين .. اين العداله؟؟؟؟

#علماء_مصر_غاضبون #فبراير_الأسود — Heba Maarouf (@MaaroufHeba) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

وردت الفنانة المصرية رشا مهدي على تغريدة حجي قائلة: "تراجع العلم عندنا سببه جيلك الذي قرر بدلا أن يفيده بعلمه وخبرته، أمطرنا بآرائه السياسية بدون أي خبرة، جيل الدكتور مجدي يعقوب وغيره ركزوا على العلم فقط بعيدا عن السياسة الموجهة فاستفدنا كلنا من علمهم".

وخلقت تغريدات حجي سجالا جانبيا بين مغردين يعتبرون أن منظومة الحكم في العالم سبب رئيسي في تراجع مكانة العلم والعلماء، وآخرين يؤكدون على ضرورة تحييد السياسية عن المجال الثقافي والعلمي.

ويصف البعض مصر بأنها دولة طاردة للعلماء، ويدعمون كلامهم بحوارات لأحمد زويل العالم الكيميائي المصري الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kaled_ibrahim44 #علماء_مصر_غاضبون



ربنا يرحم الدكتور أحمد زويل

كان بيقول في برنامج تلفزيوني انه لما سافر بلاد اوروبا واسيا وامريكا عشان يلقي محاضرات هناك كان بيكتشف في كل بلد بيروحها ان في اساتذه مصريين عظماء بيدرسوا للاجانب ..

كانوا بيطفشوا من قله التقدير وقله الرواتب .. — aledك (@kaled_ibrahim44) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

"مطالب فئوية"

وعلى النقيض، يصف مغردون آخرون مطالب الباحثين والأساتذة بـ "الفئوية والأنانية".

وأشار بعضهم إلى أن رواتب الجامعات والأطباء أفضل بكثير من أوضاع باقي الموظفين والعمال اليوميين الذين لا تكفيهم أجورهم لتوفير أبسط مقومات العيش الكريم.

ويرى مغردون أن الجهود التي يبذلها الأستاذة الجامعيون لا ترتقي إلى جملة المطالب التي ينادون بها.

في حين وصف البعض مطالب الأستاذة بـ "المشروعة" لكنهم حذروا في ذات الوقت من "استغلالها من قبل دول وجهات مناوئة للحكومة المصرية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ramada4031 يمكن أنا شايف إن الهاشتاج ده #علماء_مصر_غاضبون هو مطالب فئوية بس ما لهاش علاقة بالعلم

هما عايزين مرتبات ازيد

بس العلم و لا يفرق مع اغلبهم



يعمل ايه التعليم في وطن ضايع

الرئيس البلبيسي 2017 — Muhammad Ramadan (@ramada4031) ٢٧ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sherif_qassem اسوء ناس في مصر غاضبون اسألوا من يدرس لهم أو من يناقشهم في الدكتوراه البرنس اخد منك كام قبل المناقشة وهل ساعدك بشكل يفيد المجتمع وإلا فكر في نفسه دول اكتر ناس اتعاملت معاهم عنده نقص فاكر انه ابو العلم وهما لا يفقهوا شئ غير الابتذاذ #علماء_مصر_غاضبون — sherif qassem (@sherif_qassem) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @utoopia_ الإخوان الله ينتقم منهم كل يوم يطلعولنا بهاشتاج شكل

قال ايه #علماء_مصر_غاضبون

عشان ايه ؟!

المرتب الشهري مش مكفي!!

ربنا يكون في عون الجيش والشرطة كل يوم ارواح بتزهق وبيستشهدوا ولا بيدوقوا طعم الراحة ولا النوم ومفيش حد فيهم طلب قرش زيادة فوق مرتبه — υτοορία (@utoopia_) ٢٧ أغسطس ٢٠١٩

وبحسب مواقع مصرية، فقد خصصت الحكومة 21 مليار جنيه للبحث العلمى في موازنة العام الجارى.

وفي مقابلة سنة 2018، قال اخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن عدد الأبحاث العلمية للمصريين فى المجلات المفهرسة عالميًا ارتفع بنسبة 30%، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق، مشيرا إلى أن قانون البحث العلمى من شأنه تحويل براءات الاختراع إلى واقع تطبيقى، وأنه تم تسجيل 1892 برءاة اختراع.