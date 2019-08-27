المغرب يهدم نصبا تذكاريا لمحرقة اليهود قرب مراكش

المغرب يهدم نصبا تذكاريا لمحرقة اليهود قرب مراكشبعد أن بدأت منظمة ألمانية تدعى "بيكسل هيلبر" ببنائه منذ عام

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