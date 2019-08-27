قصة نجاح طالب الطب العراقي محمد المشهداني الذي يساهم في تغيير سياسات اندماج المهاجرين في النرويج

برنامج #ترندينغ:

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