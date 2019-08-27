طالب عراقي في النرويج يساهم في تغيير سياسات اندماج المهاجرين
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

طالب عراقي في النرويج يساهم في تغيير سياسات الاندماج

  • 27 أغسطس/ آب 2019

قصة نجاح طالب الطب العراقي محمد المشهداني الذي يساهم في تغيير سياسات اندماج المهاجرين في النرويج

برنامج #ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج على الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الإطلاع على قصصنا يوميا من خلال صفحات بي بي سي العربية على فيسبوك، ويوتوب وإنستغرام.

مواضيع ذات صلة