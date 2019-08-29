علق ناشطون على مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يشتري آيس كريم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته معرضا للطيران في روسيا.

برنامج #ترندينغ:

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