بوتين يشتري لأردوغان الآيس كريم بعد الحديث عن سوريا
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بوتين يشتري الآيس كريم لأردوغان بعد الحديث عن سوريا

  • 29 أغسطس/ آب 2019

علق ناشطون على مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يشتري آيس كريم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته معرضا للطيران في روسيا.

برنامج #ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج على الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الإطلاع على قصصنا يوميا من خلال صفحات بي بي سي العربية على فيسبوك، ويوتوب وإنستغرام.