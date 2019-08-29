علق ناشطون على مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يشتري آيس كريم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته معرضا للطيران في روسيا.
بوتين يشتري الآيس كريم لأردوغان بعد الحديث عن سوريا
- 29 أغسطس/ آب 2019
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