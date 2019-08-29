ملثمان في عمان "يخطفان أطفالا بسيارة"، فما السبب؟
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ضجة في عمان بسبب قيام شابين ملثمين "بخطف أطفال بسيارة"

  • 29 أغسطس/ آب 2019

ضجة في عمان بسبب قيام شابين ملثمين "بخطف أطفال بسيارة" ونشر فيديو على وسائل التواصل بهدف التوعية من مخاطر ترك الأطفال لوحدهم بالسيارة.

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