لاعب جودو مصري يرفض مصافحة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم باليابان
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لاعب جودو مصري يرفض مصافحة لاعب إسرائيلي ببطولة العالم

  • 29 أغسطس/ آب 2019

لاعب جودو مصري يثير جدلا برفضه مصافحة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم المقامة باليابان.

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