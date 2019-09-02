غضب في السعودية بعد منع طفلة من "القبائل النازحة" من الالتحاق بمدرستها

أثار فيديو ظهرت فيه طفلة من القبائل النازحة تشكو منعها من الالتحاق بمدرستها غضبا عارما في السعودية وإدارة التعليم توضح الحادثة.

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وقالت الطفلة أنوار خالد العنزي وهي تبكي إنها طردت من المدرسة أمام أعين زميلاتها ومعلماتها، مناشدة السلطات بالعمل على السماح لها بالعودة إلى المدرسة.

وبحسب التقارير فإن منع أنوار من المدرسة جاء بسببانتهاء صلاحية أوراق والدها الثبوتية.

#انوار_خالد_العنزي

وجذبت قضية أنوار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا هاشتاغ #انوار_خالد_العنزي الذي حصد أكثر من 25 ألف تغريدة حتى وقت نشر هذا المقال.

وتمحورت معظم تعليقات المغردين حول التضامن مع الطفلة، والتعبير عن غضبهم من الطريقة التي يتم التعامل بها مع المشاكل التي تعاني منها القبائل النازحة.

وفي هذا السياق كتب نواف الشلتي: "ما يظهر هنا جزء بسيط من معاناة الكثيرين من هذه الفئة ولن يكون الحل إلا بتفعيل الأمر الملكي بتجنيس من تبقى ليسدل الستار على هذه القضية الإنسانية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NawafAmm ما يظهر هنا جزء بسيط من معاناة الكثيرين من هذه الفئة ولن يكون الحل إلا بتفعيل الأمر الملكي بتجنيس من تبقى ليسدل الستار على هذه القضية الانسانية.



#القبايل_النازحه — Nawaf Al-Shleti (@NawafAmm) ٢ سبتمبر ٢٠١٩

ووافقه فهد الحلبوص في هذا الأمر مضيفا: "لا بد من حل جذري لهذه المشكلة وليس تسجيلها في المدرسة فقط. القبائل النازحة قبائل معروفة وتاريخهم يشرف الجميع وهم أهلنا وأبناء عمومتنا. الحل بتجنيسهم فوراً وبدون أي شروط لأنهم أثبتوا محبتهم وولاءهم للوطن وولاة الأمر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alfahd_44 لا بد من حل جذري لهذه المشكلة وليس تسجيلها في المدرسة فقط .

القبائل النازحة قبائل معروفة وتاريخهم يشرف الجميع وهم أهلنا وأبناء عمومتنا .

الحل بتجنيسهم فوراً وبدون أي شروط لأنهم أثبتوا محبتهم وولاءهم للوطن وولاة الأمر .

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#انوار_خالد_العنزي — فهد الحلبوص (@alfahd_44) ٢ سبتمبر ٢٠١٩

أما فيصل فاعتبر أن "لكل إنسان الحق في التعليم والعلاج والسكن".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m5tv0 اي انسان يسكن هالارض له الحق في التعليم والعلاج والسكن

عندك اعتراض على هالاشياء ليش تخليه يعيش هنا ؟ ولا تبيه ينفعك اقتصادياً وتضيق عليه ابسط حقوقه يابشر ياناس اتقوا الله

اذا مثلاً منحت شخص تأشيرة دخول هالبلد لابد انك تكون مسؤول عن اساسيات حياته

#انوار_خالد_العنزي — فيصل Faisal (@m5tv0) ٢ سبتمبر ٢٠١٩

وغرَد نايف معلا قائلا: "هوية الطفل هي طفولته، ولا ينبغي أن يحرم من التعليم لأي سبب، وأرى أن ماحدث للطفلة أنوار مخالف لنظام حماية الطفل".

إدارة التعليم ترد

إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن السعودية أصدرت بيانا توضيحيا حول الحادثة أشارت فيه إلى أن "القبول(في المدارس) يتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور منذ نهاية العام الماضي ويتم القبول بعد استكمال أوراقهم النظامية من الجهات ذات العلاقة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hafredumedia بيان توضيحي لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول منع أبناء القبائل النازحة من التعليم. pic.twitter.com/nP2jJyNT2R — تعليم حفر الباطن (@hafredumedia) ٢ سبتمبر ٢٠١٩

تعود أصول "القبائل النازحة" أو"البدون"، في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية إلى جنوبي وشرقي الكويت وإلى العراق في الشمال.

ويعود أصل بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.

ويطالب هؤلاء بالحصول على الجنسية في البلدان التي يقيمون فيها، لكن الحكومة في الكويت على سبيل المثال تعتبرهم مقيمين بصفة غير شرعية.