رغم صراع التغريدات بين النجمين، رونالدو يتمنى أن يتناول العشاء مع ميسي يوما ما
رونالدو يتمنى أن يتناول العشاء مع ميسي يوما ما
- 30 أغسطس/ آب 2019
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