هاشتاغ #طرد_الامارات_مطلب_يمني بعد أحداث عدن الأخيرة

مصدر الصورة AHMAD AL-BASHA

أطلق نشطاء يمنيون هاشتاغ #طرد_الامارات_مطلب_يمني، بعد أن أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة شنها غارات جوية على مدينة عدن، التي يعتبرها البعض بمثابة عاصمة مؤقتة لليمن، يومي 28 و29 أغسطس/آب، مُستهدفة ما قالت إنها "مليشيات إرهابية"، وذلك بينما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الغارات أصابت قواتها.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 50 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطالب النشطاء الإمارات بالانسحاب من اليمن وعدم التدخل في شؤون حكومتها أو دعم الانفصاليين الذين يقاتلون للسيطرة على عدن.

وحمل عدد كبير من المغردين على موقع تويتر الإمارات كامل المسؤولية عن استهداف عدن معتبرين هذا العمل خارجا عن القانون والأعراف الدولية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ramiesk عبثاً تحاول دولة الإمارات أن تهيمن على اليمن، إنها بلا شك محاولةٌ بائسةٌ فلا حقائق التاريخ ولا معطيات الجغرافيا يمكن أن تستسيغ هذا التعدي السافر على سيادة دولة، وهذا العبث غير المبرّر بأمن وطن ومستقبل شعب فلماذا يتناسى حكام الإمارات هذه الحقائق..؟!!#طرد_الامارات_مطلب_يمني — رامي اسكندر اليافعي (@ramiesk) ٣٠ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mst1230001 كل من يسكت عن ما يجري في #اليمن ولا يدعم الشرعية اليمنية ضد المليشيات شمالا وجنوبا كان يمني او خليجي او عربي محاسب أمام الله وسوف يصل إليه خطر إيران وادواتها وشر الإمارات ومكرها تذكروا هذا الكلام جيدا وسوف نذكركم ان احيانا الله اللهم هل بلغت اللهم فأشهد#طرد_الامارات_مطلب_يمني — مصطفى القطيبي Mustafa Al-Qutaibi🇾🇪 (@mst1230001) ٣٠ أغسطس ٢٠١٩

وكانت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية اتهامات للإمارات بدعم حراك الانفصاليين الجنوبيين وما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي".

وتحدث كثيرون عن الدمار الذي حل بمدينة عدن في الأيام الأخيرة، على خلفية الاشتباكات الدامية بين الانفصاليين وقوات حكومة هادي.

واتهم بعض النشطاء الامارات بقتل وإصابة المدنيين في قصف جوي ضرب قوات الحكومة في عدن وزنجبار.

في المقابل، دافع عدد من المغردين الإماراتيين عن موقف بلادهم، قائلين إن الاتهامات الموجهة إليها غير صحيحة. وقال كثير من هؤلاء إن الأمارات تلعب دورا مهما في محاربة المسلحين الحوثيين، والمشاركة في قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mAr6Q4 الامارات بناية من زجاج فهي دولة قائمة على الاقتصاد وأبداً مادخلت بنزاعات دولية مع اي طرف لانه يضر بمصالحة الاقتصادية، لذلك في اعتقادي دخولها في صراع دولي وكشف حقيقتها يضرها ولا ينفعها. والله اعلم. #طرد_الامارات_مطلب_يمني — مريم السقطري (@mAr6Q4) ٣٠ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ANES_m1 وصلت منتصف ليل امس سفينة اماراتية ورست في ميناء الزيت بالبريقاء تحمل سلاح وصواريخ وذخيرة وتسليمها لمليشا الحزام الامني الاماراتي

المجال الجوي والبحري تحت رقابة التحالف ولا تنطلق اي سفينة وطائرة الا عبر عمليات التحالف المركزية في الرياض #طرد_الامارات_مطلب_يمني — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) ٣٠ أغسطس ٢٠١٩

وأبدى المغردون الإماراتيون دعما لموقف حكومتهم، التي قالت إنها تصرفت "دفاعا عن النفس" عقب هجمات شنتها "جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابية".

وقال هؤلاء المغردون إن الإمارات تريد لليمن "الاستقرار" وأن يكون خاليا من الإرهاب والإرهابيين.

وانتشر الهاشتاغ في عدد من الدول العربية مثل الإمارات والسعودية واليمن والأردن، وكذلك تركيا.