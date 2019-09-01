خطفت الأزمة بين نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، الأضواء من الفوز الذي حققه الفريق بعدما استعاد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي.

مصدر الصورة Gonzalo Arroyo - UEFA

وكان ليفربول قد حقق فوزا سهلا على مضيفه بيرنلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن حالة الغضب التي بدت واضحة على ساديو ماني طغت على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وزاد التوتر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد أن أضاع الفريق فرصة تسجيل هدف رابع، حين قرر محمد صلاح تسديد الكرة مباشرة على مرمى الخصم، عوض تمريرها لساديو ماني الذي كان تمركزه الهجومي أفضل من النجم المصري، بحسب ما ذكره معلقون رياضيون.

ويبدو أن مدرب ليفربول يورغن كلوب لاحظ انفعال المهاجم السينغالي بعد ضياع فرصة تسجيل هدف جديد، فقرر استبداله بزميله البلجيكي ديفوك أوريغي.

وقد أظهر مقطع فيديو ثورة غضب ماني أثناء خروجه في الدقيقة 85 من المباراة، إذ صاح في وجه مدربه، بينما حاول الثلاثي روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وجو جوميز تهدئته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YAZEED_YNWA لا يوجد لها تبرير الا الغيره والحقد من نجومية صلاح لاعب تفوق عليه في ليفربول والدوري وافريقيا وعالمياً.

- يا ماني فريقك متقدم بثلاثيه وزميلك ما سجل ماتستاهل كل هذي الضجه والله لو الدقيقه 90 وتعادل النتيجه ماسوا كذاpic.twitter.com/r1nQqeh0ZC — Yazeed Ynwa (@YAZEED_YNWA) ٣١ أغسطس ٢٠١٩

كما حظي مقطع فيديو وثق عودة لاعبي ليفربول إلى غرف الملابس، بتفاعل واسع.

فقد أظهر المهاجم الدولي البرازيلي، روبرتو فيرمينو، وهو يتوسط محمد صلاح وساديو ماني، ثم ينظر لهما ويضحك.

الأنانية في عالم الكرة

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء الخلاف بين النجم المصري وزميله السنغالي. وتحول اسم ماني إلى وسم تصدر قوائم المواضيع الأكثر تداولا في مصر.

وانصبت الكثير من التعليقات في انتقاد صلاح ووصف تصرفه بالأناني، في حين انبرى مغردون في الدفاع عن اللاعب المصري، وساقوا له المبررات، قائلين إن صلاح كرر ما فعله معه ماني في مباريات سابقة.

فكتب المغرد عادل فهمي:" محمد صلاح هو روح الفريق والمحرك الأساسي لعملية الهجوم وكل الهجمات التي أثمرت أهدافا كان مشاركا فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ..أما ماني فهو عنوان للأنانية والفردية وليس لديه رؤية شامله للملعب".

أما المذيع المصري إبراهيم فايق فبرر ردة فعل ماني بالقول "كنت قد اتهمت ماني يوما ما بالفردية.. للحق اقول.. محمد صلاح أصيب بلعنة الفردية وطمع في أكثر من فرصة كان بإمكانه أن يمنحها لزملائه فرمينيو وماني.. اللعب للفريق أفضل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IbrahimFayek كنت قد اتهمت ماني يوما ما بالفردية.. للحق اقول.. محمد صلاح أصيب بلعنة الفردية وطمع في اكتر من فرصة كان بإمكانه أن يمنحها لزملائه فرمينيو وماني.. اللعب للفريق أفضل.. محمد صلاح نحبه ويحبنا ودورنا نقوله على الغلط غلط.. غضب ماني مبرر بالنسبة لي. — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) ٣١ أغسطس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedAbdelkader الموضوع مش محتاج كل ده يا ماني:

دي ارقام واحصائيات :ونجوميه وكل حاجه علي مدار السنين اللي فاتت :واكيد كلوب عارف ده كويس :واداره ليفربول نفس النظام:

ان صلاح نجم ليفربول الاول: ونجم الدوري الانجليزي الاول في كل شئ: ولازم تقتنع بده

صلاح في القمه يا ساديو يا نفسيه:#صلاح — Ahmedabdelkadermido (@AhmedAbdelkader) ٣١ أغسطس ٢٠١٩

وكان لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة قد علق على تصرف صلاح بعدم تمرير الكرة لساديو مانى بوصفه بـ"الخطأ الفني"، قائلا إن ساديو مانى له الحق أن يغضب لكنه اعتبر ردة فعله مبالغا فيها.

ووافقه في ذلك عبد الله بن خزيم، الذي غرد قائلا:" للأمانة #محمد_صلاح أخطأ بعدم التمرير لماني ولكن ردة فعل الأخير مبالغ فيها خصوصا أنه الموسم الماضي فعل نفس الأمر مع صلاح الذي لم نر منه كل هذا الصياح والغضب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Adelsaidkarem #محمد_صلاح حدث هذا أيضًا في الموسم الماضي ، لكن صلاح لم يتصرف بغضب مثل ماني

جميع المهاجمين يريدون التسجيل .

في بعض الأحيان يتخذون قرارات خاطئة ولكن هذا سوف يمر في النهاية.

مافعله ماني تصرف سئ وغير متوقع ولكن يبدو أن التنافس أخذ منحنى أخر بالنسبة لماني#محمد_صلاح pic.twitter.com/wGbb7fP3Oc — عادل سعيد #LFc (@Adelsaidkarem) ٣١ أغسطس ٢٠١٩

ورغم أن اللاعبين أكدا في مناسبات متكررة أن العلاقة بينهما جيدة، تشكك وسائل إعلام في صحة ذلك.

وأفردت الصحف البريطانية حيزا من تغطيتها للحديث عن المباراة الأخيرة، إذ أشارت إلى أن ماني انزعج من تصرف صلاح الذي رفض تمرير الكرة له.

وذكرت صحيفة "تليغراف" أن أزمة ماني مع صلاح بدأت من الموسم الفارط، مضيفة أن "المدرب كلوب لم ينجح في إنهاء هذه المشكلة حتى الآن".