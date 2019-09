#اسراء_غريب في فلسطين. قبلها رشا في سوريا. قبلهما مآب ذات العاشرة في اليمن. المرأة ليست جريمة. الذكورية هي الجريمة والعار.#Israa_Ghrayeb

Before her, Rasha in Syria. Before them Ma’ab in Yemen. Tortured n killed by their families. Being a woman is not a crime. Misogyny is pic.twitter.com/ypToB1lYpW