فيديو "أنا مع الدكتاتورية" في الجزائر يثير الجدل

أثارت مشاركة في جلسة للحوار السياسي في الجزائر جدلا واسعا بعد أن نشر فيديو وهي تقول إنها مع الدكتاتورية التي تحفظ القيم في المجتمع. ووصفها كثيرون بأنها من مؤيدي الجيش وقائده أحمد قايد صالح.

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