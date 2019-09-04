حملة تضامن ضد توقيف الصحفية المغربية هاجر الريسوني

تواجه الصحفية المغربية هاجر الريسوني تهمة الإجهاض والفساد، بينما دافعت عنها منظمات حقوقية بعد ظهور تقرير طبي أثبت عدم وجود أثر للإجهاض، حسب صحيفة اليوم 24.

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