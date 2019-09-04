تواجه الصحفية المغربية هاجر الريسوني تهمة الإجهاض والفساد، بينما دافعت عنها منظمات حقوقية بعد ظهور تقرير طبي أثبت عدم وجود أثر للإجهاض، حسب صحيفة اليوم 24.
حملة تضامن ضد توقيف الصحفية المغربية هاجر الريسوني
- 4 سبتمبر/ أيلول 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
مواضيع ذات صلة
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو
فيديو