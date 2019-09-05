وفاة عبد الله محمد مرسي بين نظرية المؤامرة والاستغلال السياسي

لاقت وفاة عبد الله مرسي نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر أزمة قلبية مفاجئة تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ تأتي بعد 3 أشهر فقط من وفاة والده.

#عبدالله_محمد_مرسي

مصدر الصورة Getty Images Image caption في عام 2014 ألقت الشرطة المصرية القبض على عبدالله بتهمة حيازة المخدرات

وتصدر هاشتاج #عبدالله_محمد_مرسي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة.

وتفاعل ناشطون مع منشورات سابقة لعبد الله مرسي وبالأخص تعليق كان قد نشره بعد نحو شهر من وفاة والده، عَبر فيه عن حزنه وألمه الشديدين لفقد والده متمنيا اللحاق به قريبا، وأرفق الناشطون المنشور بتعليق "نعى نفسه حين نعى أباه".

كما نعى عبد الله شخصيات عديدة من بينها عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aalodah أسأل الله أن يغفر ويرحم #عبدالله_محمد_مرسي ويتقبله ووالده مع الصالحين.. وأن يرزق أهله وذويه ومحبيهم الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٤ سبتمبر ٢٠١٩

أما خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي فوصفت عبدالله بالشهيد.

وروى الناشط الحقوقي المصري الأمريكي محمد سلطان في تغريدة مساعدة عبد الله له عندما كانا سويا في سجن طره ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشرطة المصرية كانت قد اعتقلت محمد سلطان بعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013 وأفرج عنه في مايو/أيار 2015.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @soltanlife كان في الزنزانة المجاورة لي في سجن الليمان طره ٨ أشهر من يوم وصوله حتى يوم رحيلي.



كان يأتي كل يوم لزنزاتي ليؤانسني ويشد من أزري.



كان يُسرع إلى زنزانتي ليحملني من فرشي الى كرسيَّ المتحرك يوم الزيارة.



صديقي جدع وبألف راجل رغم سنه.



عن عبدالله مرسي أتحدث. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/q9OgOhLFte — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltanlife) ٤ سبتمبر ٢٠١٩

مطالبة بالتحقيق

وطالب بعض المغردين بإجراء تحقيق في وفاة عبدالله التي وصفوها بأنها "غير طبيعية".

وفي هذا السياق كتب محمد الجمالي: "من الضروري فتح تحقيق في #وفاة_عبدالله_مرسي ".

ووافقته رنا الرأي قائلة: "هو أنا الوحيدة إللي أثار شكها موت عبدالله محمد مرسي ولا في غيري يا ناس أحسه انقتل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ranahaddaddi هو انا الوحيدة الي اثار شكها موت عبدالله محمد مرسي ولا في غيري يا ناس احسه انقتل والله ما مات موته طبيعية احسه مقتول — رنا (@Ranahaddaddi) ٤ سبتمبر ٢٠١٩

لا للاستغلال

وفي المقابل، رفض آخرون استغلال حادثة وفاة عبدالله سياسيا.

فكتب ممتاز أحمد: "سوف يتاجر الإخوان بموته ويقولون استشهد كمدا وحزنا على استشهاد أبيه لا شماتة في الموت".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @momtazahmed14 توفي عبدالله محمد مرسي العياط سوف يتاجر الاخوان بموته و يقولون استشهد كمدا و حزنا علي استشهاد ابيه لا شماتة في الموت تعلمنا ذلك من ديننا الحنيف ولكن الاخوان لا يفعلون نفس الشئ — momtaz ahmed (@momtazahmed14) ٤ سبتمبر ٢٠١٩

محمد يوسف رفض تحميل الموضوع أكبر من حجمه قائلا: "توفي شاب إثر أزمه قلبيه ليه كم الصعبنيات ده لا مات في تفجير ولا وهو بيدافع عن بلده وارضه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_Moh_Yousef_ توفي شاب اثر ازمه قلبيه

ليه كم الصعبنيات ده



لا مات في تفجير

ولا وهو بيدافع عن بلده وارضه

ولا حتي ف خناقه



التعليقات المكتوبه منفره ومستفزه

بلاش متاجره بكل حاجه



ولا التجاره مبدأكم

دين مشاعر حواداث



الشيء الوحيد المقبول

الله يرحمه ويصبر اهله #عبدالله_محمد_مرسي

#عبدالله_مرسي — ✏ Mohammed Yousef -(( General ))- (@_Moh_Yousef_) ٤ سبتمبر ٢٠١٩

أما مصطفى عثمان فطالب بالابتعاد عن نظريات المؤامرات: "الرجل توفاه الله وبات في دار الحق وعند الله تجتمع الخصوم بلاش جو المؤامرات".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mustafa88884 #عبدالله_محمد_مرسي

ربنايرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

بس الناس تبطل متاجره بيه وبموته

اللي موقفش واللي وقف معاه واللي حبه واللي محبوش، الرجل توفاه الله وبات في دار الحق وعند الله تجتمع الخصوم

بلاش جو المؤامرات ومصمصة الشايف وجو التخوين واللي يتعاطف واللي يشتم

ارتقوا يرحمكم الله — 🇪🇬mustafa osman (@mustafa88884) ٥ سبتمبر ٢٠١٩

وجاءت وفاة عبد الله بعد أشهر من وفاة والده محمد مرسي، في 17 يونيو/حزيران، الذي سقط ميتا في قاعة المحكمة أثناء محاكمته في قضية التخابر مع قطر.